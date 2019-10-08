Фанаты пива, выдыхайте. Почему крафт в России запретить невозможно

Крафтовое пиво может исчезнуть в России — с такими заголовками выходили новости в последние сутки. Речь идет о новых строгих правилах ЕАЭС, которые затронут и российский рынок. Но на самом деле пивоманам бояться нечего, ведь невозможно запретить то, чего официально не существует.

В Росстандарте сообщили RT, что с 2021 года в России прекратят производство крафтового пива. Причина — новый регламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции. Сейчас по российским ГОСТам можно выпускать светлое, пшеничное и темное пиво. Сделать регламент на крафт в ведомстве не планируют, так как учесть все существующие рецептуры и технологии невозможно. А раз его выпуск ничем не регламентируется, то некоторые сорта можно счесть контрафактом, пояснили в Росстандарте. Вот только официально термина «крафтовое пиво» в нашей стране нет — значит, запрещать нечего?

Крафтовый фейк

Член президиума «Опора России» Алексей Небольсин пояснил «360», что техрегламент разработали для того, чтобы привести в единообразие на территории ЕАЭС термины и определения для алкогольной продукции. Проблема в том, что разработали документ еще восемь лет назад. Долгие годы он лежал в небытии. Но в ноябре прошлого года его оттуда достали и приняли. Прямо в изначальном — сыром и недоработанном — виде. Ну а теперь соответствующая комиссия ЕАЭС и Минфин принялись доводить документ до ума.

Но запретить крафтовое, то есть произведенное не крупными заводами, а небольшими или малыми компаниями «хендмейд-пиво» невозможно. Официально такого термина в регламенте и любых других регулирующих отрасль документах нет. А запретить то, чего нет, подчеркнул Небольсин, невозможно.

«А значит, новость фактически не новость, а фейк. В 2021 году не будет никакого прекращения выпуска крафтового пива. Пиво, выпущенное на крупных предприятиях, — это и есть пиво. А пиво или пивной напиток, выпущенные на малых, по индивидуальным рецептам, не входящим в противоречие с существующими стандартами, это то, что называется крафтовым пивом», — сказал эксперт.

О каком контрафакте идет речь?

Кроме того, Небольсин не согласился с мнением Росстандарта о невозможности разработать ГОСТ на крафт. Данная продукция соответствует либо стандарту на пиво, либо на пивные напитки. В последние, пояснил он, можно добавлять разрешенные нормативами ингредиенты. Но в любом случае это должен быть напиток брожения на основе солода, хмеля и воды. И в этой связи неясно, о каком контрафакте идет речь.

«Что они (Росстандарт — прим. ред.) имели в виду, какой контрафакт? Как можно сделать контрафакт? При чем здесь крафтовое пиво?» — удивился собеседник.

Любое пиво или пивной напиток, подчеркнул эксперт, можно спокойно назвать крафтовым, если их сделали на небольшой пивоварне по оригинальной рецептуре.

«Например, его настояли на карамельном солоде, скажем, 90 дней. Или настояли его в бочке из-под хереса. Это как было пиво, так пивом и останется. Его состав и ингредиенты не поменялись. Но у него появился какой-то особенный вкус», — уточнил Небольсин.

На момент публикации «360» не удалось получить комментария или пресс-релиза Росстандарта.

Поле для «пивотворчества»

Родина крафта — США. Несколько десятилетий назад местный малый и средний бизнес заинтересовался слабоалкогольными напитками, произведенными по оригинальной, отличающейся от продукции масс-маркета рецептуре. Небольшие пивоварни возникали как грибы после дождя. Постепенно крафтом заинтересовались в Европе и других частях света.

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До России, как водится, мода на палевые эли — IPA и APA, ячменное вино Barley wine, кислые эли Sour Ale и прочие Gose — докатилась с большим опозданием. Зато сейчас у нас есть как многочисленные ценители пивного нестандарта, так и немалое количество производителей ремесленных напитков.

Так чем же важен крафт для отрасли? Да примерно тем же, чем любое новое направление для искусства: возможностью развивать и двигать отрасль вперед. Ведь отсутствие стандартной рецептуры и технологии позволяет пивоварам творить, воплощать фантазии и создавать новое. Как, например, получилось с сухими брют-IPA и их потомками — брют-лагерами.

Или, что тоже немаловажно, вносить свежие ноты в старые, проверенные веками рецепты. Знакомить мир с какими-то малоизвестными региональными сортами. Как, кстати, это произошло с немецким элем Gose. Который до крафтового бума, кроме родного Лейпцига, мало где знали. И это несмотря на тысячелетнюю историю. Зато теперь его любят и варят практически во всем мире.