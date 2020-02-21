Экскурсия по комплексу переработки отходов в Мячкове. Показываем, что происходит с мусором

После перехода на раздельный сбор мусора в Подмосковье отходы начали отправлять на комплексы по переработке. Как они работают, знают не все. Чтобы исправить эту ситуацию, местных жителей пригласили на КПО «Юг» в Мячкове на экскурсию с областным министром ЖКХ и представителем регоператора. Что надо знать о работе комплекса — в материале «360».

От входа до сортировки

Въехать на территорию КПО можно только через «весовую» систему контроля. Она же считывает номер машины и данные специального талона. Так что посторонние там точно не появятся. Вся информация поступает в базу, так что каждый килограмм контролируется.

Источник фото: телеканал «360»

После выгрузки на площадке около цехов из груза убирают крупные отходы. Их перекладывают в специальные бункеры. Это делают, чтобы не повредить конвейерные ленты сортировки. Остальные отходы отправляют в цех.

«Первый этап сортировки — ручной. <…> Все остальное, благодаря разработчикам и проектировщикам данного комплекса, происходит в автоматическом режиме», — рассказал министр областного ЖКХ Антон Велиховский.

Он напомнил, что сегодня мусор выбрасывается в синие баки — для вторсырья, и в серые — для органики. Но все они свозятся на КПО. Рабочие первой линии делят отходы на пластик, стекло, металл и так далее.

Источник фото: телеканал «360»

«То есть здесь по отдельной технологической линии происходит досортировка. Разделение на отдельные фракции. Мы не смешиваем эти отходы. Это позволяет увеличивать эффективность нашей работы», — рассказал министр.

Второй этап сортировки — это «грохот», вращающийся барабан с отверстиями различного размера. Он позволяет разделить отходы по крупности. Отдельная лента используется для органических отходов. Их сортируют, когда органики накапливается достаточно.

Источник фото: телеканал «360»

После сортировки самые маленькие отходы отправляют для создания технологического грунта. Остальные идут под пресс, который при помощи специальной проволоки формирует квадратные брикеты. Вес такого груза из пластиковых бутылок составляет почти полтонны.

Источник фото: телеканал «360»

Все это сырье отправится на переработку для вторичного использования.

«Здесь использованы все последние разработки в области сортировки. Мы специально проанализировали все имеющиеся возможности и применили их здесь», — отметил Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что комплекс построила российская компания «Экомашгрупп», и большая часть техники российского производства.

«Мы взяли все самое лучшее. Поэтому этот стандарт, который применяется здесь, будет использоваться на всех комплексах по переработке отходов. Правительство Московской области специально утвердило стандарт раздельного сбора мусора с применением этих технологий», — отметил он.

Цех компостирования

Все органические отходы после сортировки поступают в цех компостирования. Это помещение, похожее на теплицу, где мусор перегнивает. Для того, чтобы процесс шел быстрее, в отходы запускают термофильную бактерию.

Источник фото: телеканал «360»

По словам заместителя генерального директора управляющей компании «Региональный оператор» Андрея Юрченкова, обычно компост образуется за 45 дней. Бактерия позволяет ускорить этот процесс до двух недель.

Над гниющими отходами образуется газ. Его видно невооруженным взглядом. Но, по словам посетителей, запах, хоть и присутствует, но не такой ужасный, как принято считать.

Источник фото: телеканал «360»

При этом из цеха газ не выходит. Его собирают в специальную систему с компрессорами и биофильтрами.

«В атмосферу ничего неочищенного здесь не попадает. В непрерывном режиме ведется экологический мониторинг всех процессов, которые здесь идут», — сказал Антон Велиховский.

Образовавшийся компост используют для создания технологического грунта. Это сухой и безопасный материал, который используют во время рекультивации полигонов и отсыпки карьеров.

Источник фото: телеканал «360»

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский призвал жителей региона сортировать мусор. Он напомнил, что по поручению губернатора Андрея Воробьева собственники частных домов, которые разделяют свои отходы, получили льготу в 20% за вывоз мусора.

«Это достаточно существенное снижение», — пояснил министр и рассказал, что после начала этой программы позволил отправить на переработку более миллиона тонн отходов.

«Наша конечная цель — увеличить эту цифру на 20%, это около 2,3 миллиона тонн», — пояснил Антон Велиховский и подчеркнул, что разделение отходов — вклад в экологию региона.