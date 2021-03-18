«Выглядеть как леопард». Кожная болезнь Тодоренко оказалась опасной и неизлечимой

Витилиго до сих пор является одной из самых таинственных болезней, которая проявляется белыми пятнами на коже. Причины недуга неизвестны медицине. Среди отечественных звезд нарушение пигментации признала Регина Тодоренко, а фанаты разглядели витилиго у Артема Дзюбы.

Недавно популярная телеведущая Регина Тодоренко сообщила, что страдает неизлечимой болезнью. На своей странице в Instagram жена певца Влада Топалова призналась, что врачи нашли у нее нарушение пигментации кожи, более известное как витилиго.

Источник фото: Instagram/reginatodorenko

В комментариях к видео Регина рассказала, что долгое время скрывала светлое пятно на правой ноге, возле колена, и тщательно его замазывала. Но теперь решила публично признать болезнь. С витилиго Тодоренко борется при помощи инъекций плазмы.

И это не первый случай среди российских звезд. Нарушение пигментации заподозрили и у футболиста Артема Дзюбы. Журналисты разглядели подозрительное белое пятно на интимном видео с игроком «Зенита», написал Eurosport. Возможно, витилиго есть и у Романа Абрамовича, писал «Sputnik Беларусь».

Загадочная болезнь

Специалисты до сих пор не могут точно сказать, почему у 0,5–1% населения в мире возникает витилиго. Ясно только, что это нарушение пигментации: оно проявляется в исчезновении меланина на отдельных участках кожи. Все остальное из области догадок. Кто-то утверждает, что виновата генетика, некоторые специалисты говорят об аутоиммунных факторах.

«Существует миллион теорий, но ни одна не подтверждена. Кто-то говорит, что это иммунное заболевание, кто-то — генетическое, но толком никто ничего не знает», — подтвердила врач-дерматолог Татьяна Егорова в разговоре с «360».

Хотя при витилиго нет никаких недомоганий, болезнь опасна. Лишенные пигмента участки кожи не защищены от ультрафиолета, который губительно на них действует. Больным нужно все время пользоваться солнцезащитными кремами, которые следует наносить на открытые участки кожи, либо скрывать пораженную кожу под одеждой.

Плазма не лекарство

Татьяна Егорова отметила, что на сегодняшний день лечения от витилиго не найдено: ни один способ не зарекомендовал себя как некий стандарт. Используются фотосенсибилизирующие средства растительного происхождения вроде отваров зверобоя или ряски, которые наносят на пятна и употребляют внутрь.

«Плазматерапия — хорошая терапия, она питает кожу, насыщает ее всеми нужными микроэлементами и веществами. Чисто теоретически это некий плюс и хуже точно не будет. Но никаких доказательств того, что плазма лечит витилиго, нет. На сегодняшний день эту болезнь не лечит ничего», — сказала дерматолог.

Врач также отметила, что заболевание самостоятельно возникает и исчезает, бывает, что на фоне стрессов идет обострение. И россияне страдают витилиго достаточно часто. Причем есть классическое витилиго, а есть скрытое.

«Это очень редкая разновидность болезни, при которой отсутствие пигмента не видно невооруженным глазом. Но в ультрафиолетовом свете человек может выглядеть как леопард. Кстати, пьебалдизм, когда на фоне волос обычного цвета появляется седая прядь, — тоже разновидность витилиго», — рассказала Егорова.

Путь к признанию

Многие больные витилиго рассказывают о неприятии их особенностей другими людьми. Но благодаря Винни Харлоу, теперь известной как Шантель Винни, общество сменило свою позицию. Винни не побоялась прийти на проект «Топ-модель по-американски» и сделала карьеру манекенщицы.

После прорыва канадской девушки, которая с четырех лет страдала от издевательств сверстников, много раз меняла и бросала школу и даже задумывалась о самоубийстве, индустрия моды стала охотно приглашать к сотрудничеству моделей с нарушениями пигментации кожи.

Но в России пока нет бума на витилиго, отметила в беседе с «360» эксперт в сфере модельного бизнеса, модель международного уровня Яна Захарова.

«Российский бизнес в этом вопросе отстает от западных. У нас сейчас появляются модели plus size — крупные девушки, которые активно работают на неделях моды (Fashion Week). Также динамика последних лет — возрастные модели, они тоже достаточно успешно работают», — пояснила эксперт.

Тем не менее россияне не сдаются. Анастасия Оленич призналась, что оскорблений и косых взглядов было очень много. Люди не подпускали к девушке детей на пляже, пару раз отсаживались в метро, один раз даже попросили прикрыть ноги. Сегодня Анастасия — успешная модель и фотограф, написал журнал Wonderzine.

Мадина Индибаева рассказывала, что в подростковом возрасте постоянно плакала из-за своей болезни. Но со временем девушка придумала свой способ борьбы с пятнами: она стала обводить пораженные участки кожи хной и превратила тело в карту вымышленного мира. Девушка отправилась учиться на гримера в Шанхай, рассказал «Минск-Новости».

Источник фото: «Минск-Новости»

Кстати, среди мировых знаменитостей самым известным пациентом с витилиго был Майкл Джексон. Та же болезнь была и у старшего сына певца Принса.