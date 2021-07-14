«КовиВак» против «Спутника V». Правда ли одна вакцина переносится легче

В минувшие выходные в Москве выстраивались в огромные очереди те, кто хотел привиться «КовиВаком». Препарат в столицу завозят малыми дозами, и ажиотажа вокруг него много. Его сторонники среди прочего утверждают, что вакцинация «КовиВаком» переносится легче, чем «Спутником V». «360» разбирался, так ли это.

Еще когда «КовиВак» разрабатывали, ходило много слухов о его легкой переносимости организмом. Правда, ни на каких исследованиях это мнение не основывалось. Об этом «360» рассказал врач-эпидемиолог, санитарный врач Эдуард Шунков.

«Сейчас в интернете доступно много отзывов о том, как люди перенесли прививки. Но я не проводил статистического исследования и не могу сказать, какой процент людей недоволен побочными реакциями „КовиВака“ и „Спутника V“. Побочные реакции могут быть при употреблении любого лекарственного препарата», — пояснил собеседник.

Он напомнил, что у вакцин разный состав, но все они эффективны и имеют одинаковый принцип действия — доставку вирусных антигенов, к которым организм вырабатывает антитела.

В «Спутнике V» есть S-белок. Это белок с поверхности вирусной частицы. Он подсажен на носитель в виде инактивированной частицы аденовируса. В «КовиВаке» же использована целая обезвреженная частица без аденовирусного компонента.

Считается, что „КовиВак“ менее реактогенен и способствует выработке меньшего количества антител. Несмотря на высокую эффективность „Спутника V“, люди слишком боятся недомоганий, поэтому делают выбор в сторону менее сильной, но легче переносимой вакцины Эдуард Шунков врач-эпидемиолог, санитарный врач.

Схожее мнение в интервью РИА ФАН высказал и иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Он уверен, что ажиотаж с «КовиВаком» связан с обывательским представлением людей о таких побочных явлениях, как повышение температуры и другие реакции на вакцину.

«„КовиВак“ менее иммуногенный: общий уровень иммунитета к вирусу после него несколько ниже, чем после „Спутника V“. Но, как следствие, он менее реактогенный: при его использовании фиксируется меньше случаев повышенной температуры и других реакций. Может быть, с этим связано обывательское представление о том, что раз вакцина легче переносится, то она лучше», — отметил Болибок.

С точки зрения профилактики инфекции не имеет значения, какой иммунобиологический препарат выбрал желающий привиться. Главное, чтобы препарат был эффективен и безопасен, а неэффективных и опасных вакцин на российском рынке нет, уверен Шунков.

«Если желающему привиться спокойнее, оттого что ему вколют „КовиВак“, это хорошо. Я считаю, что выбор вакцины будет хорошей мотивацией увеличить показатели вакцинации», — заключил собеседник.

Подробнее о различиях между «Спутником V», «КовиВаком» и еще одной российской вакциной «ЭпиВакКороной» читайте в нашем материале.