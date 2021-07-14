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    14 июля 2021, 19:22

    «КовиВак» против «Спутника V». Правда ли одна вакцина переносится легче

    Дмитрий Толокевич, Ксения Дагаева

    В минувшие выходные в Москве выстраивались в огромные очереди те, кто хотел привиться «КовиВаком». Препарат в столицу завозят малыми дозами, и ажиотажа вокруг него много. Его сторонники среди прочего утверждают, что вакцинация «КовиВаком» переносится легче, чем «Спутником V». «360» разбирался, так ли это.

    «КовиВак» против «Спутника V». Правда ли одна вакцина переносится легче

    Еще когда «КовиВак» разрабатывали, ходило много слухов о его легкой переносимости организмом. Правда, ни на каких исследованиях это мнение не основывалось. Об этом «360» рассказал врач-эпидемиолог, санитарный врач Эдуард Шунков.

    «Сейчас в интернете доступно много отзывов о том, как люди перенесли прививки. Но я не проводил статистического исследования и не могу сказать, какой процент людей недоволен побочными реакциями „КовиВака“ и „Спутника V“. Побочные реакции могут быть при употреблении любого лекарственного препарата», — пояснил собеседник.

    Он напомнил, что у вакцин разный состав, но все они эффективны и имеют одинаковый принцип действия — доставку вирусных антигенов, к которым организм вырабатывает антитела.

    В «Спутнике V» есть S-белок. Это белок с поверхности вирусной частицы. Он подсажен на носитель в виде инактивированной частицы аденовируса. В «КовиВаке» же использована целая обезвреженная частица без аденовирусного компонента.

    Считается, что „КовиВак“ менее реактогенен и способствует выработке меньшего количества антител. Несмотря на высокую эффективность „Спутника V“, люди слишком боятся недомоганий, поэтому делают выбор в сторону менее сильной, но легче переносимой вакцины

    Эдуард Шунковврач-эпидемиолог, санитарный врач.

    Схожее мнение в интервью РИА ФАН высказал и иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Он уверен, что ажиотаж с «КовиВаком» связан с обывательским представлением людей о таких побочных явлениях, как повышение температуры и другие реакции на вакцину.

    «„КовиВак“ менее иммуногенный: общий уровень иммунитета к вирусу после него несколько ниже, чем после „Спутника V“. Но, как следствие, он менее реактогенный: при его использовании фиксируется меньше случаев повышенной температуры и других реакций. Может быть, с этим связано обывательское представление о том, что раз вакцина легче переносится, то она лучше», — отметил Болибок.

    С точки зрения профилактики инфекции не имеет значения, какой иммунобиологический препарат выбрал желающий привиться. Главное, чтобы препарат был эффективен и безопасен, а неэффективных и опасных вакцин на российском рынке нет, уверен Шунков.

    «Если желающему привиться спокойнее, оттого что ему вколют „КовиВак“, это хорошо. Я считаю, что выбор вакцины будет хорошей мотивацией увеличить показатели вакцинации», — заключил собеседник.

    Подробнее о различиях между «Спутником V», «КовиВаком» и еще одной российской вакциной «ЭпиВакКороной» читайте в нашем материале.