Из-за продолжающейся пандемии коронавируса многие страны вынуждены оставаться в режиме локдауна. В Нидерландах, Израиле, Грузии и ряде других стран люди настолько устали от ограничений, что вышли на протесты. Где-то они прошли мирно, а где-то дошло до сожжения автобусов и столкновений с полицией.

Израиль — огненная точка

Ультраортодоксальные евреи вышли на улицы Бней-Брака и устроили беспорядки. Протестующие 25 января напали на два автобуса и сожгли один из них.

Водитель автобуса Эял Ципори рассказал, что звонил в полицию и тщетно ждал ее прибытия в течение получаса. Однако, так и не дождавшись, был вынужден выйти из кабины. Тут же на него напала толпа и избила. Позже Ципори смог укрыться в машине, откуда его потом вытащили два фельдшера.

«На меня начали нападать с кулаками, дубинками и перцовыми баллончиками. Я не мог поверить, что оказался в такой ситуации. Я хотел просто развернуться и уйти прочь, но не мог. Меня пытались линчевать 200 человек», — заявил Ципори.

Автобус полностью обгорел к моменту приезда пожарных. Пламя задело близлежащие электрические кабели, из-за чего отключилась электроэнергия в некоторых частях города. Несколько жителей близлежащих домов были эвакуированы из опасений, что автобус может взорваться.

Полиция заявила, что четыре человека были арестованы по подозрению в нанесении ущерба собственности, включая поджог автобуса, а также в попытке причинить вред работникам службы экстренной помощи и подвергнуть опасности население.

Ранее протестующие также бросали камни в другой автобус и захватили его, вынудив водителя бежать. Демонстранты вытащили мусорные контейнеры на улицу и подожгли их. Есть также кадры, на которых видно, как протестующие стреляли в офицеров из петард.

Во время столкновений в Бней-Браке экстремистские толпы нападали на репортеров и фотографов 13-го канала и общественной телекомпании «Кан», даже бросали в них камни.

Столкновения между полицией и людьми, протестующими против коронавирусных ограничений, начались на предыдущей неделе. Митингующие в Бней-Браке даже ранили одного патрульного полицейского. По меньшей мере шесть человек были арестованы за нарушение общественного порядка.

Параллельно в Иерусалиме происходят другие беспорядке — связанные с «трамваем из ада», который ортодоксы пытаются вытеснить из своего квартала.

Погромы и мародерство в Нидерландах

В воскресенье, 24 января, демонстрации протеста прошли в Амстердаме и южном городе Эйндховен. Около 1,5 тысячи человек в Эйндховене требовали отмены карантинных мер. Днем ранее голландская молодежь сожгла передвижной центр для тестирования на коронавирус в рыбацкой деревне Урк.

«Это не только неприемлемо, но и является пощечиной, особенно для сотрудников местных органов здравоохранения, которые делают все возможное в испытательном центре, чтобы помочь людям из Урка», — заявили местные власти.

Протестующие громили магазины, переворачивали машины, поджигали мусорные баки и перекрывали автомобильное движение.

В Амстердаме полиции пришлось применить водометы, чтобы согнать протестующих с площади, окруженной музеями. В Эйндховене использовали не только водометы, но и слезоточивый газ. Полиция города к вечеру произвела не менее 30 арестов.

Более 3600 человек по всей стране получили штрафы в размере 95 евро за нарушение комендантского часа, действовавшего с 21:00.

Грузия против комендантского часа

За последние три дня в Грузии прошли как минимум шесть акций протеста против различных коронавирусных ограничений. Это произошло на фоне решения правительства продлить большинство мер до марта.

В понедельник в Тбилиси прошли три отдельные акции протеста. Самая крупная была организована в центре города партией зеленых. Протестующие требовали от правительства возобновить работу общественного транспорта и снять общенациональный комендантский час с 21:00.

Другой протест провела группа «Объединенная молодежь за Грузию». Она выступила перед парламентом, требуя от властей «адекватных шагов».

В воскресенье к антиправительственным группам «Шетсвале» и «За Грузию» присоединилось молодежное крыло Лейбористской партии, которые прошли маршем перед офисами правящей партии «Грузинская мечта».

Ряд протестующих нарушили комендантский час, но никого не оштрафовали.

Еще около 200 демонстрантов вместе с оппозиционными группами, включая «Лело», «Гирчи» и «Стратегия Агмашенебели», протестовали против продолжительной изоляции у здания канцелярии. Группа учителей также собралась в воскресенье в городском парке Мзиури и призвала вернуть школы в формат очного обучения.

Люксембург хочет в кафе

Сотни людей в Люксембурге вышли с требованиями возобновить работу кафе и ресторанов в субботу. Они заявили, что в противном случае многие заведения закроются навсегда.

Власти заявили, что ситуация слишком неопределенная для того, чтобы снижать меры безопасности. Рестораны будут закрыты как минимум до 21 февраля.

К субботней демонстрации присоединились и группы, выступающие против вакцинации. Программа вакцинации в Люксембурге — одна из самых медленных в Европе из-за низкой явки и задержек в поставках. К концу марта страна надеется вакцинировать 43,5 тысячи человек, что составляет около 7% жителей.

Камни Ливана

В северном городе Триполи увеличилось число столкновений между жителями и полицией. Люди все больше злятся из-за изоляции, штрафов и удушающего экономического кризиса.

Демонстранты сжигали шины и бросали камни. Полиция отвечала слезоточивым газом и резиновыми пулями. Некоторые протестующие бросали камни в главное правительственное здание, а Красный Крест Ливана сообщил, что более 30 человек получили ранения. Шестеро из них госпитализированы.

Триполи — самый бедный город в Ливане, а многие его жители находятся за чертой бедности. Из-за чего люди с трудом соблюдают меры безопасности и постоянно норовят организовать протест.

На прошлой неделе власти Ливана продлили полную изоляцию на две недели, чтобы остановить рост случаев заражения коронавирусом и защитить свой разрушающийся сектор здравоохранения. Ограничения включают круглосуточный комендантский час, при котором покупки продуктов ограничиваются доставкой на дом.

Британский Бирмингем против вакцинации

В Великобритании люди из разных городов приехали в Бирмингем для протеста против локдауна. Чтобы толпа не устроила беспорядков, потребовалось около 75 полицейских. В ходе акции протеста было арестовано в общей сложности 11 человек, возраст которых составлял от 19 до 63 лет.

Среди протестующих были также противники вакцинации и те, кто заявлял, что коронавирус возник по религиозным причинам.

«Похоже, это была смесь людей, думающих, что COVID-19 не является настоящим. Возможно, некоторых из этих людей следует пригласить в реанимацию, чтобы они увидели страдания не только тех людей, кто заражен, и их семей, но и наших усердных работников здравоохранения», — сказал начальник полиции города.

Бразилия требует ограничений

По-настоящему отличиться смогла Бразилия, где тоже прошли протесты, но по абсолютно противоположной причине. Тысячи бразильцев вышли на улицы на выходных, чтобы призвать к импичменту президента Жаира Болсонару. По улицам Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и многих других городов прошли тысячи людей, среди которых были и консерваторы, ранее поддерживающие президента, и левые. Многие устроили протест на машинах.

Люди недовольны тем, что президент слишком долго не применял ограничительные меры в стране, что привело к смертям более 216 тысяч человек.

Большую роль сыграл и кризис в городе Манауса, где больницы столкнулись с нехваткой кислорода. Генеральный прокурор Бразилии Аугусто Арас в субботу обратился в Верховный суд с просьбой начать расследование в отношении министра здравоохранения Эдуардо Пасуэлло в связи с этим кризисом.

Министерство знало о возможной нехватке кислорода 8 января, но до 12 января не начинало отправлять дополнительные запасы.

Впрочем, аналитики считают, что даже на фоне такого кризиса уход Болсонару с поста президента маловероятен.