Ковидные приложения помогут или обманут? Почему нельзя доверять гаджетам для здоровья

«Сбер» утверждает, что его приложение может определять ковид по телефонному кашлю. А в Турции появился прибор, за 10 секунд якобы выявляющий заразу по слюне. Монетизировать коронавирус попытаются многие, в том числе мошенники. Поэтому доверять чудо-гаджетам и диагностическим приложениям особо не стоит. Максимум, что узнает с их помощью человек, — со здоровьем у него неладно. Но это и так ясно, если появляется кашель.

«Сбер» представил проект приложения, определяющего коронавирус по кашлю. Для этого человеку нужно заполнить анкету о самочувствии, прочитать короткую фразу, а затем подышать и покашлять в телефон. Российские медики уже раскритиковали анонсированный софт.

А ученые из Билькентского университета в Анкаре создали прибор, который за 10 секунд должен определять по слюне, болеет ли человек ковидом. Обнаружение вируса основано не на репликации кусочков ДНК заразы, как в ПЦР-тестах, а на современных оптических методах, отмечается на сайте учреждения. Слюну пациента смешивают со спецраствором. А затем капают на чип для обнаружения патогенов. Если биосенсорное устройство распознает вирус, цвет подсветки чипа меняется.

Приложение не поставит диагноз

Любые гаджеты, особенно домашнего использования, призваны не ставить диагноз, а насторожить пользователя, сообщить ему о рисках. Цель — сделать так, чтобы человек обратился за квалифицированной помощью, пояснил «360» Андрей Продеус, доктор медицинских наук, профессор, телеведущий и врач из команды Елены Малышевой.

«Их задача — настроить или направить человека, чтобы он обратился к доктору, а не для того, чтобы быть окончательным судьей. Сейчас такими гаджетами являются тонометр и глюкометр. Они не являются тем, что говорит: „Да, у вас, наверное, есть гипертония“. Но с их показаниями мы идем к доктору», — добавил медик.

Ставшие в пандемию популярными пульсоксиметры тоже не диагностируют проблемы с сердцем или пневмонию. А лишь указывают на то, что, возможно, имеются проблемы. Поэтому не исключено, что новые приложения и гаджеты также помогут понять, имеются ли проблемы со здоровьем. Но провести точное обследование, поставить диагноз и назначить лечение сможет только врач.

«Говорить о том, что у человека коронавирус, просто по кашлю или дыханию нельзя. Можно сказать, что у человека есть проблемы с дыханием», — подчеркнул Продеус.

Гаджеты могут помочь людям, но опасно делать из них панацею или считать решением проблемы. Кашель может быть бронхиальным, дыхание — тяжелым из-за астмы. Любой человек при появлении кашля или одышки без всяких гаджетов поймет, что со здоровьем неладно. Хотя не исключено, что пандемия коронавируса породит спрос на разного рода якобы чудо-гаджеты для определения болезни, чем не преминут воспользоваться мошенники.

«Доверять им нельзя. Тем более что никакие из этих приборов серьезные клинические исследования не проходили. Они не имеют медицинской валидации, то есть возможности использования для диагностических целей. Даже степень точности глюкометров домашнего характера не дает возможности врачу-эндокринологу назначать лечение. Он обязан назначить лабораторные тесты из вены с более точными методиками», — заключил врач.

Путь для мошенников

Теоретически некоторые гаджеты смогут определить коронавирус с более-менее приемлемой вероятностью. Но поднятый вокруг пандемии хайп сейчас всячески пытаются монетизировать, сообщил «360» директор по развитию бизнеса в российском представительстве компании Check Point Software Technologies Дмитрий Титков. Причем делают это и крупные компании вроде «Сбера», и мелкие мошенники, обманывающие людей.

«Но все то, что создается на хайпе, обычно малоэффективно и имеет очень короткий срок жизни. Скоро хайп сойдет на нет и, я думаю, все эти гаджеты-недоделки канут в Лету и будут забыты», — считает Титков.

По мнению эксперта, нереально определить по одному признаку, есть ли у человека ковид. Неслучайно для этого существует специальное диагностическое оборудование, которое есть далеко не в каждой поликлинике или больнице. За исключением потери обоняния и вкусовых ощущений, другие симптомы — кашель, заложенность носа, слабость, температура, ломота и так далее — схожи с признаками множества других инфекционных заболеваний.

«Я бы сторонился всех вещей, которые обещают по чиху определить состояние здоровья или определить, ковид или не ковид. Или, более того, обещают в одной пилюле лекарство от всего. К сожалению, это обычно бывает выемка денег у людей, которые боятся болезней», — заключил эксперт.