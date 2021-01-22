Регионы ослабляют ковидные ограничения. Но главные придется оставить, чтобы избежать третьей волны

В Москве и Подмосковье начали постепенно снимать коронавирусные ограничения — то же происходит по всей России. Заболеваемость в стране упала не слишком заметно. Поэтому главные меры предосторожности сохраняются: масочный режим и социальная дистанция.

Меньше ограничений

В Москве с 22 января снова заработают культурные учреждения, например музеи и библиотеки. Максимальное число зрителей в кино и театрах увеличили с 25% заполняемости зала до 50%. Вернутся к нормальному графику московские колледжи, учреждения дополнительного образования и детского досуга, а также спортивные школы.

А в Ленинградской области разрешили работу детских развлекательных центров и игровых комнат. Возвращение очного обучения несовершеннолетних вполне логично, уверен профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ, вирусолог Сергей Нетесов.

На основе целого ряда эпидемиологических и серологических исследований в разных странах сейчас становится ясным, что среди детей до 17 лет, думаю, переболела большая часть. Поэтому снятие ограничений для школ я считаю резонным Сергей Нетесов.

При этом высшие учебные заведения Москвы продолжат работу в дистанционном режиме — как минимум до 6 февраля. Но для привившихся граждан есть привилегии: пенсионерам и учащимся старше 18 лет автоматически активируют льготные проездные через две недели после второй прививки от коронавируса.

Другие ранее введенные меры остаются в силе: 30% сотрудников по-прежнему должны оставаться на удаленке, люди старше 65 лет — соблюдать самоизоляцию, а бары и рестораны должны закрываться не позднее 23:00. Масочно-перчаточный режим и социальная дистанция все еще остаются обязательными для всех мерами — не только в столице, но и по всей России.

В Подмосковье с 22 января возобновили программу «Активное долголетие» — в тех муниципалитетах, где обстановка с заболеваемостью наиболее благополучная. Сначала занятия будут проходить на открытом воздухе, необходимость носить маски и соблюдать дистанцию сохранится.

А с 25 января в Московской области начнут сокращать количество коек для коронавирусных больных — до трех тысяч в неделю. Освободившееся оборудование передадут клиникам, которые нуждаются в обновлении, для планового лечения пациентов.

В Подмосковье студенты вузов, как и в столице, остаются на дистанционном формате обучения до 6 февраля. А вот студенты колледжей уже вышли на очное обучение, их льготные проездные активированы. С 13 января для заселения в подмосковные гостиницы уже не нужен отрицательный тест на ковид, но температуру при входе измерять продолжат. Аналогичные меры приняты в Костромской области.

В Красноярском крае, как и в столице, возвращают к привычному режиму работы концертные залы, кино, театры и кинотеатры, дома культуры, а также муниципальные и краевые объекты спорта. При этом заполняемость зала не должна превышать 50%.

«Если снимут маски, будет подъем»

В Саратовской области тем временем разрешили проводить массовые мероприятия численностью до 50 человек. Аналогичное решение приняли власти Чукотки, но здесь допустимы только мероприятия на открытом воздухе, в Саратове же можно собираться и в помещениях, но с оговорками по их площади.

В Санкт-Петербурге заработали турфирмы, возобновились экскурсии. Аналогичная ситуация в Калининградской области. Нетесов отметил, что снятие ограничений может быть допустимо только в тех местах, где реально обеспечить соблюдение социальной дистанции. В остальных случаях подобные решения будут опрометчивыми.

«Все будет зависеть от того, как люди соблюдают режим, потому что если все снимут маски, у нас опять будет подъем, если люди будут их носить небрежно, не надевая на нос, также будет подъем заболеваемости. Так что будущая ситуация зависит от двух факторов: какие меры ввели и как мы их соблюдаем», — сказал вирусолог.

Что дальше?

Высокий уровень заболеваемости, который принято называть второй волной, снизился несущественно и фактически не закончился, уверен Сергей Нетесов.

«На максимуме у нас было около 29 тысяч заболеваний в день в России, сейчас где-то 24 тысячи, и это снижение небольшое, а, главное — нет устойчивой тенденции к его снижению», — объяснил вирусолог.

Сергей Нетесов все же добавил, что ситуация существенно изменилась в сравнении с осенью: многие переболели, кто-то почти бессимптомно, еще часть россиян уже прошла вакцинацию — у всех у них уже есть иммунитет.

«По результатам обследований на антитела мы знаем, что это в среднем где-то 20-25%, а в некоторых регионах и побольше. Поэтому я бы предложил снять ограничения с тех людей, которые имеют иммунитет в виде четкого наличия у них специфических антител, выявленных наиболее надежными тест-системами. Потому что они болеть и распространять эту инфекцию уже не будут», — заявил вирусолог.

Нетесов уверен, что без прививки сдержать рост заболеваемости можно только строгим соблюдением масочного режима и социального дистанцирования.