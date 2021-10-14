Россияне выстроились в ковидные очереди. С ограничениями в регионах появились толпы в поликлиниках

Новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией заставила российские регионы вводить обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Из-за сезона простуд в прививочных пунктах скапливаются огромные очереди. О социальной дистанции в таких условиях говорить не приходится, при этом часть пациентов приходит со спущенными масками. Пандемии почти два года, но многие так и не усвоили основные правила поведения.

Обязательная вакцинация

Первыми обязательную вакцинацию еще летом ввели Москва и Московская область. Санитарные врачи регионов потребовали привить не менее 60% сотрудников предприятий сфер услуг, общественного питания, культуры, ЖКХ, транспорта и такси, а также государственных и муниципальных служащих и подведомственных организаций. В октябре число работников, которым необходимо поставить прививки от коронавируса, увеличили до 80%.

Примеру Москвы и Подмосковья летом последовали и другие регионы. К середине августа обязательную вакцинацию ввели более половины субъектов, установив предельные сроки проведения процедур. С конца сентября — начала октября обязательную вакцинацию впервые ввели 22 региона.

Категории жителей, попадающих под прививку, разнятся от региона к региону. К примеру, в Татарстане в список добавили людей старше 60 лет. Свердловская область в четверг, 14 октября, обязала вакцинироваться сотрудников МФЦ, транспорта и заведений культуры. До этого прививку должны были делать только государственные служащие.

Чтобы стимулировать людей идти на вакцинацию, власти регионов потребовали переводить непривитых на дистанционный режим, отстранять от работы или регулярно тестировать за свой счет. Помочь также должна внедряемая система QR-кодов для посещения общественных мест. Получить такие электронные пропуска могут те, кто уже сделал прививку или переболел в последние полгода.

Решения об обязательной вакцинации нет в Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Астраханской, Тюменской, Томской и Иркутской областях, Ставропольском крае, республиках Калмыкия, Ингушетия и Крым.

Очереди за прививкой

После объявления об обязательной вакцинации в ряде регионов выстроились очереди, чтобы сделать прививку от коронавируса. В Екатеринбурге, в пункте, расположенном в торговом центре «Алатырь», собралась большая толпа. Социальную дистанцию пришедшие на процедуру практически не соблюдают. Фотографии с места событий опубликовал Telegram-канал издания Е1.ru.

Большая очередь собралась и в одном из торговых центров Казани. На кадрах можно увидеть, что некоторые люди пришли без масок. Социальную дистанцию также никто не соблюдает.

В поликлиниках столицы Татарстана ситуация лучше. Специалисты развели выстроившихся в очередь горожан на достаточное расстояние, чтобы не допустить случаев заражения.

В Воронежской области, где накануне ввели обязательную вакцинацию, жители города Борисоглебска пожаловались на очереди в поликлиниках. Автор опубликованной ниже фотографии пришел сдать ПЦР-тест по направлению врача.

Источник фото: vk.com/rus_crime_voronezh

«В красной зоне находились около 50-60 человек. Все либо больные, либо с подозрением, либо выздоровевшие. Каждый второй кашляет, у каждого четвертого маска не закрывает нос, много с температурой, социальной дистанции никакой», — заявил мужчина.

Проблемы возникли и с QR-кодами. Для их получения россиянам нужно подтвердить запись на портале госуслуг. Жители Казани начали штурмовать здания МФЦ, чтобы подтвердить свою личность и получить электронный пропуск.

Представитель Минцифры Татарстана в беседе с «Интерфаксом» заявил, что подтвердить запись на госуслугах для получения QR-кода можно удаленно на самом портале, а также через мобильные приложения банков.

В самом МФЦ пояснили, что часть пришедших жалуется на забытый пароль, кто-то просто не пользуется интернетом, кто-то просит распечатать QR-код на бумаге.

Внутри МФЦ в тесных помещениях скопилось большое количество людей, в период пандемии это достаточно опасно.

Как действовать правильно

Перед прохождением вакцинации в поликлинике или другом прививочном центре лучше подготовиться. Прежде всего с собой нужно взять несколько масок, чтобы менять их, если стоять в очереди придется долго.

Также с собой стоит иметь бутылочку антисептика, чтобы обработать руки.

Стоять близко к другим людям в общественных местах нельзя. Дистанция должна составлять не менее одного метра. По возвращении домой нужно обязательно тщательно вымыть руки с дезинфицирующим мылом.