Ковидные льготы начнут отменяться с 1 апреля. Вот что изменится

С 1 апреля заканчивают свое действие некоторые льготы, введенные на фоне коронавирусной эпидемии, сообщила «Парламентская газета». Среди них новогодние выплаты на детей, больничные для пожилых работников и иммунитет для заемщиков.

Выплаты на детей

С декабря прошлого года россиянам предоставили возможность получить выплаты на детей в размере пяти тысячи рублей. Льгота полагалась тем, семьям, в которых есть дети до восьми лет. Сама же выплата предоставлялась единовременно.

Многим семьям эти выплаты пришли без подачи заявлений в первые дни после подписания президентом указа. У оставшейся части была возможность подать заявление на получение пяти тысяч. С начала апреля льгота перестает действовать.

Больничные для россиян старше 65

Людям пожилого возраста власти во время пандемии коронавируса разрешили оформлять больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности для соблюдения режима самоизоляции. Бумаги при этом оформлялись в электронном виде. С начала апреля работникам старше 65 отменят «карантинные больничные», но работодателям все так же будут рекомендовать переводить пожилых на удаленную работу.

Реструктуризация кредитов

С апреля перестают действовать рекомендации Центрального Банка о реструктуризации кредитов для россиян, заболевших коронавирусом или тех, чей доход значительно уменьшился.

Банки, микрофинансовые организации и потребительские кооперативы обязаны были идти навстречу заемщикам и проводить реструктуризацию кредитов по заявлению. Центробанк также рекомендовал им не взыскивать жилье задолжавших по ипотеке, а также обязал не выселять должников. Это касалось тех заемщиков, у которых либо обнаружили COVID-19, либо упали доходы.

Упрощенное регистрирование безработных

В апреле временный порядок регистрации безработных тоже перестанет действовать. Правила разрешали подать онлайн заявление в службы занятости через порталы госуслуг и «Работа в России».

Изначально эта льгота должна была закончиться 31 декабря 2020 года, но позже ее продлили до конца марта.

Субсидии на оплату ЖКУ

С апреля субсидии на оплату жилищно-коммунального хозяйства будут выплачиваться в обычном порядке. Льготы получали те семьи, которые тратили на оплату больше определенной части дохода. Субсидии предоставляются на шесть месяцев, а дальше заявитель должен был предоставить доказательства отсутствия у него долгов и подтвердить уровень дохода. Во время коронавирусной пандемии продления субсидий происходили без заявления.

Сохраненные льготы

Но есть и хорошие новости — некоторые новые льготы все же продлили. Одна из них — льготная ипотека на покупку квартир под 6,5% годовых, которая продлится до 1 июля. Льгота предоставляется для покупки квартиры в новостройках. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Государство в свою очередь возмещает разницу между льготной ставкой и рыночной.

Больничные выплаты как и раньше не могут быть ниже МРОТ в расчете за полный календарный месяц. Также пособие по временной нетрудоспособности рассчитывалось исходя из минимальной оплаты труда в 12 792 рубля в месяц.

В марте 2020 года максимальный размер пособия по безработице увеличили с 8 тысяч до 12 130 рублей. До конца 2021 года эта льгота сохранится. Безработным будут выплачивать 75% заработка не выше максимума пособия первые три месяца, а за вторые три месяца россияне получат 60% заработка, но не выше 5 тысяч рублей.

До 1 октября 2021 года будет действовать дистанционная экспертиза по инвалидности. С марта прошлого года освидетельствовать россиян можно и без их личного присутствия.