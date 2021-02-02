Ковидная липа. Результаты тестов и вакцины полюбились мошенникам за рубежом

С каждым днем появляется все больше сообщений о махинациях мошенников, желающих по-крупному нажиться на коронавирусе. В Европе тест на ковид стоит дорого, поэтому людей соблазняют более дешевыми подделками. А в Китае задержали около 80 человек, замешанных в продаже и производстве поддельных вакцин.

Фальшивые тесты для поездок

Из-за пандемии коронавируса поездки внутри и за пределами ЕС проводятся с ограничениями. Большинство стран перед въездом и выездом требуют предоставить отрицательный тест на коронавирус. А процедура стоит немалых денег, чем и воспользовались мошенники.

Европол сообщил, что мошенники производят и продают поддельные сертификаты отрицательных результатов тестов на коронавирус в аэропортах, на вокзалах и в интернете по всей Европе.

Случаи мошенничества зарегистрировали в Нидерландах, Франции, Испании и Великобритании. В январе в аэропорту Лутона был арестован мужчина по подозрению в продаже поддельных результатов анализов.

Семь человек в возрасте от 29 до 52 лет также были задержаны в крупнейшем аэропорту Парижа, Шарль-де-Голль, в ноябре. Их обвинили в подделке документов, использовании подделок и соучастии в мошенничестве после продажи фальшивых тестов путешественникам на сумму от 150 до 300 евро. Им грозит до пяти лет тюрьмы и максимальный штраф 375 тысяч евро в случае признания виновными.

В Испании в прошлом месяце национальная полиция арестовала женщину, обвиняемую в продаже поддельных тестов в интернете. Она обещала отправить заказчику заполненный документ по электронной почте в течение 24 часов.

В Нидерландах учетные записи в WhatsApp и Snapchat с такими именами, как Airplane Doctor и Digital Doctor, продавали фальшивые тесты с поддельными подписями настоящих врачей по цене от 50 до 60 евро. Настоящий тест стоит 150 евро.

Покупателей подделок могут привлечь за мошенничество, особенно если они были заражены и передали вирус кому-то другому. А если тот человек умрет, то можно обвинить и в покушении на убийство. Маловероятно, но возможно.

Физраствор вместо вакцины

Китайская полиция задержала около 80 человек и изъяла 3000 поддельных вакцин против COVID-19. Подозреваемых обвиняют в продаже физраствора в шприцах в качестве вакцин против коронавируса по высоким ценам.

Как передает South China Morning Post, в операции участвовала полиция Пекина и восточных провинций Цзянсу и Шаньдун. Они отслеживали места, где производили и продавали подделки.

Согласно новому закону о вакцинах, вступившему в силу в 2019 году, лица, производящие и продающие поддельные вакцины, могут быть оштрафованы на сумму в 15-50 раз больше стоимости продукта. А те, кто производит или продает некачественные продукты, сталкиваются с штрафами в 10-30 раз больше их значимости.

Полиция также напомнила, что вакцину нужно получать через официальные каналы, чтобы избежать подделок.

Интерпол уже предупреждал о преступных группировках, продающих поддельные вакцины против коронавируса или ворующих настоящие вакцины. Помимо этого, мошенники наводняют рынок поддельными масками для лица, дезинфицирующими средствами для рук и другой медицинской продукцией. В Великобритании, например, аферисты могли ходить от двери к двери, предлагая поддельные или бесполезные защитные товары.

А в России мошенники предлагают купить иностранные вакцины, которые в стране не зарегистрированы.

Липовые сообщения о вакцинации

С еще одним видом мошенничества столкнулись люди в Великобритании. Там рассылали поддельные сообщения о возможности пройти вакцинацию, чтобы украсть банковские реквизиты.

В сообщении обычного говорилось, что человек может подать заявку на вакцинацию. Затем ему предлагали нажать на ссылку для дополнительной информации или подачи заявки. Далее человек попадал на поддельный сайт здравоохранения, где его просили предоставить имя, данные кредитной карты или банковские реквизиты.

В некоторых случаях людей просили позвонить или отправить текстовое сообщение на определенный номер, чтобы подтвердить, что они хотят получить вакцину. После этого с их телефонных счетов снимали деньги. В основном жертвами такой аферы стали пожилые люди.