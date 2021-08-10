Ковид убил семью антипрививочников за неделю. Теории заговора все еще сильнее науки

В Португалии умерла целая семья противников вакцинации от коронавируса. И это не единственный случай в мире, когда пропаганда против прививки приводит к смертям людей. Выжившие родственники призывают вакцинироваться.

Смерть семьи в Португалии

Фрэнсис Гонсалвеш потерял своих брата, отца и мать всего за неделю. Произошло это в Португалии после того, как родственники заразились коронавирусом во время семейного обеда.

Горе Гонсалвеша усилил тот факт, что он сам застрял в Великобритании из-за ограничительных мер в связи с пандемией. В это время его 73-летний отец Бэзил, 65-летняя мать Шармань и 40-летний брат Шауль попали в больницу, их состояние быстро ухудшилось. Брат скончался 17 июля, через три дня умер отец, а мать Гонсалвеша скончалась от COVID-19 24 июля.

«У моих матери и отца были серьезные проблемы со здоровьем, им следовало сделать прививку. Но вакцинация внушала им страх», — процитировали выжившего члена семьи в «Би-би-си».

Все трое погибших отказались от прививки. Гонсалвеш винит в этом пропаганду антипрививочников, которые отговаривают вакцинироваться и рассказывают небылицы о препаратах. Именно поэтому мужчина решил поделиться своей историей. Он выразил надежду на то, что опыт его семьи подтолкнет других все же сделать прививку.

Призывы американской вдовы

Женщина по имени Шамима Аббаса из Ньюпорта начала активно призывать вакцинироваться после того, как сама стала вдовой. Она потеряла мужа Гулама и его брата Разу из-за COVID-19. Мужчины умерли с разницей буквально в несколько часов в апреле. Перед этим, отметила Шамима Аббаса, в обществе начали расти опасения по поводу явного нежелания некоторых людей, особенно среди нацменьшинств, сделать прививку от коронавируса.

«Мой зять не хотел делать прививку, он не хотел, чтобы моя свекровь сделала ее», — процитировали женщину в «Би-би-си».

Даже после потери сразу двух членов семьи родственники вдовы все еще не были уверены в необходимости вакцины. При этом сама Шамима Аббаса подчеркнула, что каждый день для нее и для детей — это ад.

Врачи регулярно предупреждают людей о фейковой информации о препаратах против коронавируса в Сети. Однако медиков часто не слышат.

«Я думаю, проблема в том, что, хотя ресурсы, которые борются с этой дезинформацией, доступны на английском языке, они необязательно доступны на языках, на которых некоторые из этих сообществ говорят свободно», — отметил доктор Бнар Талабани.

Мольбы дочери закрыть сайты с фейками

Жительница Кардиффа, которая беспокоится о психическом здоровье своих родителей, анонимно обратилась в новостную передачу Newyddion S4C. Женщина рассказала, что ее мать и отец изначально думали, что COVID-19 не серьезнее гриппа, но вскоре они перешли к более экстремальным теориям. Они начитались новостей в Сети, подписавшись на различные группы антипрививочников в Twitter.

«Одна из теорий заговора состоит в том, что в синих одноразовых масках, которые носят люди, содержится асбест. <…> У них есть теории по каждому аспекту того, что происходило за последний год… И раньше это не было частью их жизни», — пояснила напуганная дочь.

Хотя женщина пыталась сделать все, чтобы переубедить своих родителей, она говорит, что они все еще верят ложным теориям о вакцине.

«Это был шок, потому что это было так неожиданно. <…> Они знали, что мы не разделяем их мнения, поэтому они пытались скрыть это от нас, пока дело не зашло слишком далеко. Они убедили себя, что знают правду и что нам промыли мозги. <…> Их версия реальности сейчас такова, что каждый, кто получит вакцину, умрет осенью или, если мы не умрем, в лучшем случае у всех нас будут аутоиммунные заболевания», — пояснила женщина.

Она отметила, что пожилые часто не понимают, насколько хитрыми могут быть некоторые люди в Сети, делясь ложью. Англичанка призвала власти делать больше, чтобы закрыть сайты фейковых новостей, и опираться на факты в такое непростое время.