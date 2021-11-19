Ковид сжигает деньги. Врачи рассказали, сколько стоит лечение одного пациента в больнице

Заболеваемость ковидом все так же высока, а смертность бьет рекорды. Большое число инфицированных не только перегружает систему здравоохранения, но и приводит к огромным тратам больниц на пациентов. Например, лечение даже легкой формы ковида в стационаре обойдется примерно в 109 тысяч рублей, а тяжелой — более 300 тысяч.

Больница влетит в копеечку

Несмотря на то, что инфицирование в московском регионе снизилось после окончания нерабочей недели, а больничные койки начали медленно освобождаться, уровень смертности продолжает бить рекорды. По данным оперштаба, в России зафиксировали 37 156 новых случаев заболевания, а уровень смертности от ковида вновь высокий — 1254 умерли.

Такое огромное число заболевших не только перегружает систему здравоохранения, но и требует больших денежных затрат на помощь. Стоимость лечения от ковида выросла по сравнению с прошлым годом. Только за первое полугодие на помощь инфицированным потратили 218 миллиардов рублей, 208 миллиардов из них — на стационарное лечение.

Отдельно лечение каждого пациента обходится недешево, даже если он болеет в легкой форме. Главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман рассказал «360», что лечение одного пациента с легким течением болезни в стационаре стоит минимум 109 тысяч рублей, а со среднетяжелым — 162 тысячи.

Пациентам с тяжелым течением болезни, а их порядка 70%, вводятся иммунобиологические препараты. Стоимость одного медикамента составляет 50–60 тысяч. А некоторым приходится вводить их дважды Юрий Райхман.

Из-за необходимости искусственной вентиляции легких для пациентов больницы увеличили закупки кислорода. По словам Райхмана, до пандемии заключались контракты на 2,5 миллиона рублей в год, сейчас же кислород закупается на шесть миллионов в месяц. Но даже при такой закупке вещества не хватает для лечения больных.

Если же пациент оказался в реанимации, то затраты резко возрастут. По словам Райхмана, стоимость лечения самых тяжелых пациентов достигает 233 тысяч рублей. Нередко ковид у пациентов влияет на другие системы организма, что тоже сказывается на цене помощи. При осложнении на сердечно-сосудистую систему стоимость лечения будет колебаться от 178 тысяч до 322 тысяч рублей.

Затраты на первых этапах

Большие суммы на медикаменты тратятся еще во время обследования и постановки диагноза. Райхман рассказал, что еще до получения результатов ПЦР-теста больному могут выдать препараты «Коронавир» и «Авифавир», которые вместе стоят 10 тысяч рублей. В пакет лекарств входит и антикоагулянт стоимостью три тысячи рублей, а также лекарства для ингаляции и витамины. В итоге общая стоимость лечения одного пациента на дому может доходить до 30–40 тысяч рублей.

В некоторых случаях пациентам назначают компьютерную томографию легких. Врач, автор блога «Доктор Москвина» Светлана Москвина рассказала «360», что на одну процедуру во многих регионах страны расходуют от двух до трех тысяч рублей. Москвина отметила, что далеко не всем больным назначают эту процедуру.

В зависимости от тяжести заболевания исследование могут повторять несколько раз, и это создает сильную лучевую нагрузку как на пациента, так и на медика.

Вакцинация уменьшит затраты?

Специалисты напомнили, что даже вакцинированные могут заражаться коронавирусом, если концентрация вируса довольно высока, а меры безопасности не соблюдены. Однако даже при таком заражении пациент не окажется в реанимации и на аппарате ИВЛ. По словам Райхмана, практика показала, что вакцинированные и ревакцинированные «Спутником V» легко переносят болезнь.

Светлана Москвина отметила, что такая же ситуация с заболеваемостью у вакцинированных обстоит не только в России, но и в других странах.

«Полностью вакцинированные люди примерно в три раза реже заражаются COVID-19, а если и заболевают, то в два раза реже нуждаются в госпитализации, а вероятность смерти ниже в семь раз. Исходя из этой простой математики, можно посчитать, насколько уменьшаются затраты на лечение благодаря вакцинации», — заключила Москвина.