Ковид: продолжение следует. Где в России остались самые серьезные ограничения

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье коронавирусные ограничения стремительно отменяют, в остальной части России ситуация иная. Многие регионы фиксируют рост числа заболеваний и смертей и ужесточают ограничения. Где и почему власти принимают такое решение, рассказывает «360».

Из-за снижения заболеваемости ограничения вовсю снимают в московском регионе. С 12 июня в Подмосковье открыты летние веранды, а с 25 июля начнут работу рестораны и кафе. В столице с 13 июля на улицах можно будет ходить без маски, с 1 августа разрешили кинопоказы и концерты, тогда же могут открыться и театры.

Однако во многих областях власти еще не готовы идти на такие меры. Хотя жители просят послаблений, некоторым регионам из-за роста числа заражений приходится даже ужесточать карантинные ограничения.

Послаблений не будет

В Свердловской области почти каждую неделю губернатор Евгений Куйвашев объявляет об очередном продлении ограничений — на протяжении месяца местные жители и бизнес ждут перерыва в этой череде одинаковых заявлений. Однако пока возможности облегчить жизнь свердловчанам у властей нет.

После открытия летних веранд и некоторых магазинов со строгими мерами предосторожности в регионе снова выросло количество заболеваний.

Каждый день в области фиксируют более 200 новых случаев заражения. Пока крайним сроком действия ограничений называют 13 июля, но вероятность того, что их продлят снова, велика. Сейчас в Свердловской области подтверждено более 14 тысяч заболеваний, каждый день это число стремительно растет.

До 20 июля будет действовать самоизоляцияв Ямало-Ненецком автономном округе, так как инфекция продолжает распространяться. Под запретом останутся массовые мероприятия, организованные выезды детей на отдых, спортивные сборы и другие события.

Строгая самоизоляция распространяется только на жителей региона старше 65 лет. Сегодня на Ямале фиксируют порядка 200 новых случаев заболевания ежедневно, за все время заразились более семи тысяч человек, 51 пациент погиб.

В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 26 июля, об этом сообщил врио губернатора Игорь Кобзев. Исключение составляют только те, кто уже переболел коронавирусом, но только в тех случаях, когда у них подтвержден иммунитет.

К 10 июля в регионе зарегистрировано почти 10 тысяч случаев заражения, 140 человек погибли, порядка четырех тысяч находятся на лечении в больницах или на дому. Сейчас в области действует обязательный масочный режим, при этом работа музеев, фитнес-центров, зоопарков, летних веранд ресторанов и кафе, турбаз и гостиниц уже запущена.

До 27 июля будут действовать коронавирусные ограниченияв Хабаровском крае — за неделю число новых случаев увеличилось на 14%. С майских праздников в регионе не наблюдалось положительной динамики, поэтому сейчас правительство рассматривает даже вариант ужесточения карантинных мер до полной самоизоляции и повторного закрытия магазинов.

В Хабаровском крае более пяти тысяч заболевших, 30 погибших, ежедневный прирост составляет порядка ста человек. Власти уверены, что это происходит из-за того, что население недооценивает эффективность соблюдения мер безопасности.

Также до 27 июля останется закрыта и Югра, несмотря на то, что в Ханты-Мансийском автономном округе фиксируется снижение количества новых заболевших. К сегодняшнему дню в регионе почти 12 тысяч заболевших, 85 человек погибли.

Томская область также продлила режим повышенной готовности — но до 1 августа. На территории региона запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим в общественном транспорте и магазинах, жителей также призывают строго соблюдать социальную дистанцию.

Губернатор области Сергей Жвачкин добавил, что летние веранды, автошколы, спорткомплексы и другие организации смогут открыться только после стабилизации эпидемической ситуации в регионе. Пока же в Томской области ежедневно фиксируют несколько десятков новых случаев заражения, всего в регионе заболел 2771 человек, 22 погибли.

Губернатор Красноярского края Александр Усс продлил ограничения до 9 августа, однако самоизоляции по факту в регионе уже нет: от жителей требуют только соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

Под запретом пока остаются ТРЦ, кинотеатры, ночные клубы, фитнес-центры и другие заведения. Общепит работает в ограниченном формате: навынос, недавно разрешили открыть летние веранды. Также открылись парикмахерские и стоматологии.

Жесткие меры только для пожилых

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев объявил о продлении режима самоизоляции для жителей старше 65 летдо 21 июля. Исключениями являются только походы в ближайший магазин, выгул домашнего животного в пределах 100 метров от дома и обращение за медицинской помощью.

До 26 июля аналогичные меры для пожилых людей продлеваются во Владимирской области, об этом заявил губернатор Владимир Сипягин. На сегодня в регионе зарегистрировано 4829 случаев заболевания COVID-19, 3,5 тысячи человек выздоровели и 84 погибли.

В Башкирии ограничения сохранятся до 28 июля. По-прежнему остаются закрыты кинотеатры и фуд-корты, сохранили масочный режим и санитарные требования для работы предприятий. За время эпидемии в регионе заболели более 5,5 тысячи человек, 19 из них погибли.

Жесткие требования по соблюдению самоизоляции для пожилых остаются также в Свердловской области, Калининграде (до 24 июля), Подмосковье (до 26 июля), в Пермском крае(до 26 июля), в Северной Осетии (до 20 июля), Рязанской области (до 23 июля).