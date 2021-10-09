Ковид приведет «друга» в холода. Сочетание с ангиной может оказаться фатальным

В осенний период люди сильнее подвержены заболеваниям. Среди них не только ОРВИ и грипп, но и ангина. В сочетании с ковидом она может сильно навредить организму. Защитить себя поможет вакцинация и укрепление иммунитета.

Осенью у человека традиционно снижается иммунитет, и он становится уязвимым для ОРВИ, гриппа, ангины, а теперь еще и коронавируса.

Опасность представляет микст инфекций. Ранее инфекционисты не исключали, что ковид в осенний период будет сочетаться с респираторными инфекциями. По мнению ученых, такое смешение болезней может привести к большому числу жертв в мире.

В прошлом году об этой проблеме не задумывались, поскольку многие организации и школы были на удаленке. Этот факт не дал сезонным инфекциям широко распространиться. Теперь же, когда открыты школы, заведения и организации, люди стали чаще заражаться сезонными вирусами, к которым прибавился и коронавирус.

Врачи рассказали россиянам, что одновременное заболевание ковидом и ангиной вполне реально, написал сайт Ura.ru. Двойной удар из инфекций может привести к длительному воспалению глоточной и небных миндалин и пневмонии. При этом лечить обе болезни сразу нелегко.

Предотвратить ангину

Ангина, или острый тонзиллит, — довольно неприятное заболевание, которое часто атакует организм вместе с другими вирусами, например ОРВИ. Врач-терапевт Людмила Лапа напомнила «360», что ангину лечат по такой же схеме, что и ковид.

У нас это антибактериальная терапия и противовирусная терапия. Еще добавляется противогрибковая терапия и пробиотики. Если мы это не пьем, то пропускаем какое-то звено защиты и у нас развиваются осложнения Людмила Лапа.

Так же, как и ковид, ангина может действовать на несколько систем организма. Она разрушает сосуды, мышечную ткань и другие органы, отметила собеседница «360».

По мнению Лапа, при ангине стоит обратить особое внимание на грибковую сенсибилизацию. Она развивается при неправильном лечении — например, когда человек начинает лечить воспаленное горло чаем с добавлением меда. Также при ангине стоит исключить сладкое из рациона.

Врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова также посоветовала укреплять свой иммунитет, чтобы противостоять ангине. При этом она порекомендовала вместо принятия препаратов вести активный образ жизни.

«Взрослому стоит посвятить 30 минут прогулке. Также нужно соблюдать правильное и полноценное питание», — добавила специалист.

Сочетание с ангиной

Если вместе с коронавирусом человек заразился ангиной, то его лечение будет проходить тяжело. По словам Добрецовой, защититься от микста инфекций поможет вакцинация от коронавируса.

«При ковиде иммунитет так работает, что на второй или третьей неделе легко заразиться ангиной и пневмококком. Это в разы усугубляет лечение основной болезни», — рассказала врач.

При ангине ковид также может опуститься на уровень бронхов и легких и спровоцировать пневмонию.

Риск подхватить вирус даже после ангины довольно высок. Людмила Лапа объяснила, что после болезни слизистые воспалены и не адаптированы.

«Восстановление после ангины идет минимум один месяц или полтора. Для ковида образуется благодатная почва. Тогда человеку придется заново лечиться», — добавила специалист.

Вместе с ангиной пациенты также могут заболеть гайморитом. При таком сочетании у пациента поднимается высокая температура, приходится пить жаропонижающие. По словам Лапы, больным иногда даже нужно принимать в небольших количествах гормоны.