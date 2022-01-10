Российские издательства столкнулись с настоящим кризисом. Для выпуска книг им теперь приходится вставать в очередь. К проблемам привела нехватка бумаги, а также перепрофилирование типографий и устаревшее оборудование. В итоге печатные работы авторов стали стоить дороже. Если рост цен продолжится, то многим россиянам придется отказаться от походов в книжные.

Проблемы книгоиздания

Кризис книгоиздания усугубила пандемия коронавируса, которая наметила болезненные точки. Об этом «360» рассказала PR-директор группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова.

«На фоне того, что книжные магазины были закрыты, сократился выпуск и полиграфические производства, типографии перепрофилировались, сократили сотрудников и так далее. Кризис полиграфического сектора в России возник намного раньше, потому что уже более 20 лет не было никаких инвестиций», — отметила она.

Отсутствие вложений привело к устареванию оборудования и снижению эффективности его работы. Сейчас осталось всего шесть типографий, которые продолжают печатать книги.

«Остальные перепрофилировались на упаковку или какие-то другие вещи. Поэтому есть очередь. Действительно, сложно напечатать книги в срок. Многие новинки, которые должны были напечатать к ноябрю-декабрю, были перенесены на январь и февраль», — заявила Кожанова.

По ее словам, начались проблемы и с бумагой. На российскую бумагу появился спрос за рубежом, из-за чего возросла доля экспорта. Многие производители подняли цену на бумагу в связи с тем, что спрос стал превышать предложение.

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«Общие показатели роста цен по бумаге очень высокие. Скажем так, там 26%, а на картон и того выше. Это все влияет на себестоимость книги и рост цен. Мы очень надеемся, что на проблемы в типографии обратит внимание государство, потому что у нас книгоиздание и так пострадало во время пандемии», — подчеркнула PR-директор.

Несмотря на кризис, трафик в магазинах стал восстанавливаться. Также начали расти онлайн-продажи вместе с популярностью цифровых книг. Как отметила Кожанова, интерес к чтению появился и у молодежи.

«Все это позитивные тренды, но на фоне сложностей с бумагой и типографиями получается, что это замедляет восстановление. Плюс покупательская способность населения не выросла, поэтому если рост цен продолжится, то люди будут меньше читать. Все это тревожные моменты», — пояснила она.

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Немного спасает ситуацию то, что часто электронные книги выходят одновременно с бумажными. Но кризис это не разрешит. Пока издательства не предпринимали каких-то централизованных действий, но Союз предприятий печатной индустрии уже проинформировал о проблемах правительство.

Обращение к властям

Союз в начале ноября направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В своем обращении представители бизнеса назвали ситуацию на российском бумажном рынке катастрофическим. Они заявили, что рост цен на бумагу в 2021 году стал беспрецедентным.

Издатели утверждали, что мелованная бумага подорожала на 18%, а стоимость картона увеличилась на 30%. Причем участники рынка были уверены, что повышение цен продолжится. Они пояснили, что типографии стали делать оберточную бумагу для Китая и Индии.

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«Соликамский ЦБК варит бумагу для внутреннего рынка только два дня в месяц, резко снизили объемы производства Балахнинский и Кондопожский бумкомбинаты», — привел «Коммерсант» цитату из письма Союза предприятий печатной индустрии.

Авторы обращения попросили Минпромторг провести совещание и обсудить меры для стабилизации ситуации. Тогда в министерстве пообещали в ближайшее время организовать встречу с производителями офсетной и печатной продукции. Также в ведомстве заявили, что специалисты регулярно следят за ценами на бумажную продукцию и устраивают совещания.

Согласно данным Росстата, всего производство бумаги в России сократилось более чем в 2,5 раза по сравнению с показателями 2017 года. Причем перепрофилируются не только российские типографии, но и предприятия в других странах. Онлайн-торговля стала диктовать рынку свои правила — должно быть больше упаковки, а не книг. Если до начала пандемии доля картона в общем производстве бумаги в мире составляла 50%, то к концу 2022 года она вырастет уже до 67%.

После совещания с производителями Минпромторг решил создать рабочую группу. Специалисты займутся сбором данных по ценам и решением проблемных вопросов.