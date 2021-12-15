Ковид незаметно портит мозг и отбирает память. Но восстановление возможно

Переболевшие COVID-19 нередко страдают от проблем с памятью и зачастую не придают этому значение. Вирус без труда воздействует на нервную ткань и приводит не только к амнезии, но и к тревожным расстройствам и депрессии. Восстановиться после ковида помогут психотерапевтический курс, активная мыслительная деятельность и здоровый образ жизни.

Главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе рассказал РБК, что во время постковидного синдрома у человека появляются раздражительность, одышка и частичная амнезия. По словам медика, больной поначалу не осознает, что ковид принес что-то плохое, и ни на что не жалуется врачу. Но в реальности он просто неправильно оценивает свое состояние.

При заражении коронавирусом у человека нарушается гематоэнцефалический барьер, защищающий нервную ткань от токсинов, микроорганизмов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, для которых ткань мозга чужеродная.

Почти у всех, кто перенес ковид, наблюдается частичная потеря памяти — они начинают забывать те или иные слова. А у спортсменов появилась одышка после физических упражнений, хотя раньше такого не было.

Постковидный синдром может продолжаться до трех месяцев, но вакцинация от коронавируса помогает снизить тяжесть течения болезни и «ковидного хвоста».

Память и ковид

Специалисты рассказали, почему ковид воздействует на мозг и негативно влияет на его деятельность. Главный невролог Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Ольга Штанг объяснила «360», что одно из свойств ковида — это тропизм, то есть прямое воздействие вируса на нервную ткань.

Вирус поражает обонятельные нервы, легко проходит через гематоэнцефалический барьер и напрямую достигает лимбической системы. Туда как раз входят гипоталамус и гипофиз, которые участвуют в формировании функций памяти Ольга Штанг.

О проблемах с памятью после СОVID-19 говорили некоторые российские знаменитости. Певица Слава призналась, что дважды переболела ковидом и стала забывать слова собственных песен, написал сайт kp.ru. Из-за этого артистке пришлось распечатывать тексты и брать их с собой на сцену.

Телеведущая Лариса Гузеева тоже перенесла ковид и столкнулась с проблемами с памятью. Артистка призналась, что забывает слова и иногда не помнит, о чем начинала говорить, писало радио «КП».

В рамках постковидного расстройства у человека может возникнуть не только забывчивость и одышка, но и более тяжелые осложнения. Невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов напомнил «360», что ковид может привести к гипоксии, тромбозам и инсультам. Но чаще всего встречаются тревожные расстройства.

Помощь мозгу

Но даже после пагубного воздействия вируса на мозг у пациентов есть шансы восстановиться. Рустем Гайфутдинов отметил, что тем, кто страдает тревогой и депрессией после ковида, стоит пройти психотерапевтический курс со специалистом.

«Беседы со специалистом очень важны. Человек должен понять, что его тревоги — это проходящее, что нет причин для беспокойства», — отметил специалист.

Ковид может вызвать различные нарушения работы мозга, и для каждого потребуется индивидуальное лечение. В целом для восстановления нормальной деятельности мозга и улучшения памяти медики также посоветовали пройти нейропроективную и нейрометаболическую терапии.

Постковидный синдром особенно опасен для людей старше 65 лет, у которых чаще, чем у других, возникает болезнь Альцгеймера. Ее симптомы напоминают «ковидный хвост»: забывчивость и снижение концентрации внимания. Гайфутдинов напомнил, что ковид может ускорить появление деменции, особенно при тяжелых течениях болезни.

Если у пожилого человека есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию, а также постковидный синдром, то ему стоит обратиться в кабинеты нарушений памяти в поликлиниках. В них с пациентами работают неврологи и психиатры, которые диагностируют и лечат когнитивные нарушения.

Для восстановления памяти важна и самостоятельная работа. Неврологи посоветовали почаще заниматься творческой деятельностью, изучать иностранные языки. Помимо активизации мыслительной деятельности, для профилактики можно также вести здоровый образ жизни, избавляться от малоподвижности, а также контролировать уровень холестерина и сахара в крови.