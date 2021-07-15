Ковид опаснее всего для пациентов с заболеваниями легких. Они чаще попадают на ИВЛ и умирают

Ученые нашли генетическую предрасположенность к тяжелому течению ковида. Людям с хроническими заболеваниями легких стоит как можно скорее привиться. Ведь именно такие пациенты чаще всего попадают на ИВЛ и даже рискуют умереть от последствий коронавирусной инфекции. Не стоит забывать и о ежедневных мерах профилактики и предосторожности в общественных местах.

Зона риска COVID-19

Международная группа исследователей подтвердила, что больше всех тяжелому течению СОVID-19 и его осложнениям подвержены пациенты, у которых уже были заболевания легких, в том числе и хронические, передает РИА «Новости».

Среди наиболее опасных легочных заболеваний в этом контексте ученые выделили хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ), идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), прогрессирующее рубцевание и уплотнение легочной ткани. Сама иммунная среда в легких пациентов с такими болезнями располагает к развитию ковида.

Ученые исследовали более полумиллиона образцов клеток легких как здоровых людей, так и пациентов с хроническими болезнями. Стало очевидно, что у вторых клетки более «подготовлены» к заражению коронавирусом и более уязвимы к нему на молекулярном уровне.

Иммунные клетки людей с болезнями легких в анамнезе, по данным ученых, вызывают бесконтрольное появление генов, связанных с гипервоспалением и перепроизводством цитокинов — такие симптомы появляются и во время тяжелой формы ковида. А цитокиновый шторм ускоряет процесс образования жидкости в легких. В частности, из-за этого симптомы ковида оказываются тяжелее, а риск смерти возрастает.

Пульмонолог Александр Карабиненко объяснил «360», что такая предрасположенность у пациентов с заболеваниями легких распространяется не только на ковид, но и на другие вирусные инфекции.

«Больные из этой группы после коронавируса очень легко поражаются другими вирусами. Грипп у них тяжелее проходит. И все другие так называемые простудные заболевания», — добавил он.

Профилактика ковида и вирусных заболеваний

Пока, по словам Карабиненко, исследование хронических легочных заболеваний не закончено. Часть не имеет расшифровки, другая просто не изучена. Из-за этого врачам сложно назначать специфические меры профилактики.

«Можно только предполагать, что тот или иной пациент относится к группе риска. Профилактика неспецифическая: надо каждый год делать противогриппозную вакцинацию, противоковидную вакцинацию, соблюдать гигиенический режим, чтобы не переохладиться, не курить», — сказал Карабиненко.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин добавил, что не стоит забывать и про противоэпидемические меры — социальную дистанцию и масочный режим. Первостепенной в профилактике тяжелого течения ковида все же остается вакцинация.

ХОБЛ сама по себе чаще всего развивается от курения, в том числе и пассивного, так что отказ от вредной привычки может обезопасить человека, считают врачи. Однако именно ХОБЛ, по словам медика, представляет одну из набольших угроз. До коронавируса многие специалисты говорили о пандемии хронической обструктивной болезни легких, а к 2025 году рассчитывали увидеть ее на первом месте по смертности от неинфекционных болезней в мире.

«Если говорить про интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ), идиопатический легочный фиброз, то это сами по себе тяжелые заболевания и приводят к дыхательной недостаточности. Можно даже сказать, что картина КТ схожая — как при поражении от ковида», — добавил Овечкин.

Другими болезнями, помещающими людей в группу повышенного риска, являются ожирение, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, гипертоническая болезнь и онкологические заболевания, если они активны, уверен Овечкин. Карабиненко же добавил, что все болеющие пациенты подвергаются повышенной опасности. Также в зоне риска люди старше 65 лет, курильщики и пациенты с гипертонией.