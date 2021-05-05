Коронавирус не просто обошел всю планету, но и добрался до ее вершины — горы Эверест. Непальские врачи сообщили о растущем числе вспышек болезни среди альпинистов. Но власти не желают закрывать восхождения: туристы приносят колоссальный доход.

В базовом лагере Эвереста сообщили о росте числа альпинистов с симптомами коронавирусной инфекции. Из больниц Катманду, куда отправили заболевших участников экспедиций, пришли сообщения о 17 подтвержденных случаях COVID-19. Это вызвало опасения по поводу серьезной вспышки заболевания, сообщила «Би-би-си».

Местные доктора подтверждают, что число людей, у которых наблюдаются симптомы, похожие на ковид, растет с каждым днем. Иногда у альпинистов путают коронавирус и высотную болезнь.

В последние недели в стране резко возросло число случаев COVID-19. В Непале отмечен самый высокий уровень заражения среди стран, граничащих с Индией, где вторая волна вызвала полномасштабный кризис.

Правительство отрицает

При этом представитель Министерства культуры, туризма и гражданской авиации Непала заявил, что им неизвестно о каких-либо случаях заражения коронавирусом в базовом лагере Эвереста. Другие официальные ведомства также не подтверждают вспышку ковида и никак не препятствуют всем желающим взойти на высочайшую вершину Земли.

Источник фото: wikimedia.org

Единственное ограничение — все путешественники, въезжающие в страну, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов после их первого полета. Те, кто прибыл из округов, где зафиксированы новые штаммы коронавируса, должны отсидеть дополнительный 10-дневный карантин в отеле и сдать повторный тест.

Также власти требуют, чтобы альпинисты проходили карантин в Непале перед тем, как отправиться в базовый лагерь у Эвереста. Но эта мера явно не выглядит надежной, учитывая то, что на покорение горы уже устремились сотни скалолазов.

Спасаться самим

Норвежский альпинист Эрленд Несс честно признал, что далеко не все любители горных восхождений используют маски во время походов или при общении с местными жителями. Некоторые забывают тщательно мыть руки. Самого Несса после нескольких дней серьезных недомоганий эвакуировали на вертолете. В госпитале подтвердили ковид.

В базовом лагере Эвереста уже высказали опасения, что по возвращении в Катманду выздоровевшие альпинисты могут стать переносчиками вируса. Непосредственно в самом лагере нет центров тестирования, хотя медики просили правительство о них.

Некоторые команды больших экспедиций привезли свои собственные комплекты для тестирования. Альпинисты отметили, что это помогло им вовремя изолировать зараженных, а некоторых эвакуировать. Остальным любителям горных вершин настоятельно рекомендовали выдержать некоторую акклиматизацию в местах ниже базового лагеря.

Цена закрытых глаз

Нежелание властей закрывать Эверест понятно: иностранные альпинисты уже давно стали основным источником дохода для страны. По данным Kathmandu Post, помимо увеличения доходов от туризма, Непал зарабатывает четыре миллиона долларов (более 299 миллионов тысяч рублей) за счет ежегодной выдачи разрешений на восхождения.

Согласно отчету департамента туризма страны, на 26 апреля правительство выдало 394 разрешения. Цена зависит от сезона, но в любом случае превышает 10 тысяч долларов (свыше 749 тысяч рублей). При этом альпинисты оставляют неслабую копеечку при покупке провианта, аренде кислородных баллонов и оплате услуг носильщиков.

Видимо, подобные прибыли стоят того, чтобы закрыть глаза на возможную волну эпидемии. Тем более что властям Непала есть с чем сравнивать: в прошлом году во время пандемии гору уже закрывали для любителей восхождений, и это нанесло серьезный удар по бюджету страны.

Китайский след

Последней доковидной экспедицией на Эверест было восхождение китайских геодезистов в декабре 2020 года. Хотя общепризнанная высота горы 8850 метров, возвышенность все же периодически измеряют — она может меняться. Например, ученые считали, что после Непальского землетрясения Эверест мог уменьшиться.

Измерения производят и иностранные специалисты, а также альпинисты из Китая и Непала. Каждой стороне хочется, чтобы его часть горы была повыше. После прошлогодней зимней экспедиции власти Китая и Непала наконец согласовали официальную высоту Эвереста — 8848,86 метра.