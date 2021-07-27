Ковид-диссидентство вышло сроком. Суд приговорил участников «коронавирусного митинга» во Владикавказе

Приговор пятерым жителям Северной Осетии, обвиненным в участии в массовых беспорядках весной 2020 года во Владикавказе, вынесли в Ростове-на-Дону. Они получили по пять лет колонии.

Речь идет об Аслане Гасиеве, Магомеде Кадырове, Артуре Бугулове, Давиде Окруашвили и Зазе Царитове. То, что они являлись одними из участников беспорядков, говорят видео и свидетельские показания сотрудников полиции. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Двое подсудимых полностью признали свою вину, остальные обвинение в полном объеме признать отказались. Магомед Кадыров, Артур Бугулов, Давид Окруашвили сказали, что они случайно оказались рядом с местом событий. Также они утверждали, что находились около большого количества людей из любопытства, но в какой-то момент оказались в гуще толпы. Окруашвили при этом признал, что бросил камень в сторону правоохранителей, так как поддался эмоциям.

Судья Виктория Мамелко признала всех пятерых виновными в участии в массовых беспорядках. Гасиев и Царитов, которые признали вину, получили по пять лет лишения свободы, Окуашвили и Бугулов — по пять лет и три месяца, Кадыров — пять с половиной лет.

Несанкционированный митинг прошел в центре Владикавказа, на площади Свободы, 20 апреля 2020 года. Люди выступали против ограничительных мер, которые ввели местные власти для недопущения массового распространения коронавируса. Однако жители жаловались, что потеряли работу из-за самоизоляции. Также они заявили, что власти дают недостоверную информацию о ситуации c коронавирусом.

Полицейские тогда призвали собравшихся разойтись, но участники митинга — около 2,5 тысячи человек — отказались. Тогда полиция и Росгвардия стали вытеснять митингующих с площади, часть людей оказала сопротивление. Представителей власти начали забрасывать камнями и другими подручными предметами. В итоге пострадали 17 правоохранителей.

Ранее газета писала, что судебные процессы над обвиняемыми перенесли из Владикавказа в Ростов-на-Дону по ходатайству Генпрокуратуры. Ведомство мотивировало свою просьбу тем, что участники несанкционированного митинга могут оказать воздействие на судей Северной Осетии и соседних регионов. Защита фигурантов дела выступала против рассмотрения дела в Ростове-на-Дону. Издание добавило, что в этом городе 28 июля огласят приговор еще пятерым обвиняемым по этому делу.