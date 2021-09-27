Котоловушки и спецсредства: как спасали животных из дома в Ногинске после взрыва

После взрыва газа в Ногинске многие животные оказались запертыми в бетонном плену, не имея возможности выбраться из дома. Спасатели и волонтеры стараются выманить питомцев, расставляя специальные ловушки с кормом. Удалось спасти всех кошек, котенка, собаку и даже попугая в клетке. Последним спасенным стал кот Марсик с шестого этажа.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме Ногинска 8 сентября. Ударной волной было уничтожено 24 квартиры. Под завалами нашли тела семи человек. Пострадали 20 человек, шестерых из них отправили в больницу.

От страшного происшествия пострадали не только люди, но и их питомцы. Большинство животных удалось спасти в тот же день или на следующий. По поручению министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, им оказали бесплатную помощь специалисты городской ветеринарной клиники. Питомцев, оставшихся без владельцев, разместили в приюте.

Спустя сутки после взрыва спасатели передали владельцам найденных лабрадора и сиамскую кошку. На сегодняшний день уже удалось вызволить пять кошек, собаку и попугая.

Масе помогла курица

После взрыва, когда опасность уже миновала, жильцам предложили вернуться в разоренный дом и забрать из квартир нужные вещи: документы, деньги, вещи. Кто-то прихватил перепуганную живность, но некоторые люди не смогли этого сделать — одни были в больнице, другие решили вернуться позже, но входы уже перекрыли.

Теперь люди стараются как-то выманить своих питомцев. Волонтеры забрасывали им корм на нижние этажи — до верхних не дотянуться. Наконец, с помощью администрации городского округа и экстренных служб началась спасательная операция по вызволению животных. Волонтеры привезли специальные котоловушки: прозрачные перфорированные коробки с кормом.

Одной из первых спасенных таким образом стала кошка Мася. Ее удалось вернуть хозяевам спустя 18 дней после взрыва. Все это время животное оставалось в квартире и напугалось настолько, что до сих пор боится даже знакомых людей. К счастью, у кошки нет никаких повреждений, только сильное истощение. Масе помогла продержаться курица, оставленная хозяевами в кастрюле перед взрывом.

Операция по спасению продолжается

Хозяев животных по-прежнему не пускают в дом из соображений безопасности. Кроме того, специалисты опасаются обрушения при проведении сложных спасательных операций с привлечением спецтехники. Сотрудники подрядной организации Фонда капитального ремонта Московской области поэтапно разбирают завалы и укрепляют здание.

Начальник Ногинского территориального управления «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук заверил, что ситуация держится на контроле 24 часа в сутки. Все работы в оперативном режиме корректируются со строительным подрядчиком. Утром 27 сентября вызволили кошку, попавшую в котоловушку на втором этаже. Животное передали старшей по дому.

Для эвакуации кота, который находится на шестом этаже аварийного дома, спасатели намерены использовать 50-метровую лестницу. Операцию с соблюдением всех правил безопасности проводили команда из Ногинского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели Центроспаса.

«К сожалению, домашние животные при виде человека не бросаются к нам в объятия, а наоборот, пытаются спрятаться еще лучше. Поэтому для их поимки используем специальные устройства для отлова, предоставленные волонтерами», — рассказал об особенностях спасения руководитель подрядной организации ООО «СтройМонтаж СП» Руслан Бородин.

Наконец спасатели объявили, что освободили всех заложников «бетонного плена». Последним с шестого этажа эвакуировали кота Марсика. Волонтеры сразу же отвезли животное в ветеринарную клинику, где его тщательно обследовали. Выяснилось, что у Марсика стресс и истощение, в остальном все хорошо. Скоро кота отвезут хозяйке.