Михаил Онуфриенко: крышка Горско-Золотого котла захлопнулась

Российские войска полностью окружили украинских боевиков в районе городов Горское и Золотое, создав там котел, выхода из которого нет. Положение бойцов ВСУ стало плачевным, и выходов у них только два: сложить оружие или погибнуть. Об этом заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко, разобравший ситуацию в зоне боевых действий. Далее — прямая речь собеседника «360».

Котел Горское — Золотое закрыли

Самой главной новостью последнего времени стала организация Горско-Золотого котла. Тут крышка захлопнулась и котел очень быстро сварился. По крайней мере украинские военные больше не будут проявлять никаких попыток вырваться из окружения. Там находятся, по разным оценкам Киева, до тысячи человек, наш Генеральный штаб сообщает о двух тысячах человек. Я думаю, что ближе цифра 1200. Остальные, скорее всего, успели сбежать или убиты.

За последние двое суток вообще в этом районе, включая Лисичанский участок, погибли более 1000 украинских военнослужащих, еще 800 сдались в плен. Этот процесс постоянно продолжается. Сдаются группами по 10, по 20, по 40 человек.

Источник фото: РИА «Новости»

Это вполне понятно. Организованного сопротивления в котле они уже не окажут по определению. Глава Горской общины, назначенный Киевом, сообщил, что Горское уже контролируется российскими войсками. Наши об этом ничего не сообщают, но по факту контролируют как минимум половину Золотого. При этом возникают только спорадические перестрелки. Никто интенсифицировать боевые действия здесь не будет.

Наши просто выждут и за несколько последующих дней возьмут всех, кто пожелает сдаться. После чего уничтожат тех, кто сдаться не пожелает.

Удавка для ВСУ в Лисичанске

Что касается Лисичанска, то бои идут уже непосредственно на окраинах от Белой Горы и далее на запад к Волчеяровке, которую наши войска тоже успели взять. Ко всему прочему взята и Николаевка, которая находится чуть левее Волчеяровки.

Источник фото: телеканал «360»

Таким образом, отрезаны все дороги, по которым из Лисичанска могут организованно выйти группы. Чтобы они не выходили, наши подорвали еще и мост. Получается, что лисичанская группировка обречена быть уничтоженной или сдаться.

Город будут удерживать, давая возможность нашим силам затянуть петлю на шее. Это хорошо, потому что не для того так долго организовывали этот котел, в котором находятся семь-восемь тысяч штыков противника, чтобы они в последний момент выскользнули из этого мешка.

Заблокированный Северодонецк

Говорят, что вчера поступил приказ на выход и оставление Северодонецка. Находившийся там главный редактор издания «Цензор» Юрий Бутусов сообщил об этом и привел в качестве примера себя, что он благополучно, хотя и под обстрелом, со своей группой переправился в Лисичанск. Но на самом деле там нет единого управления.

Источник фото: РИА «Новости»

В Северодонецке находится несколько разрозненных групп, самая большая из которых продолжает оставаться на заводе «Азот». Вчера вечером находившийся там батальон «Айдар»* заявил о своем желании сдаться в плен, но до сих пор ничего о его сдаче не известно. Я думаю, что в Северодонецке зачистки будут еще в течение трех-четырех дней, а то и более. Потому что [есть] отдельные группы, их еще долго выявлять и принуждать к сдаче.

Организованного сопротивления они оказать не могут, но и выйти в Лисичанск организованно они тоже не могут. Это самые главные новости с театра военных действий, которые происходят.

Новый плацдарм российских войск

На других участках существенных изменений не происходит. На севере Харьковской области ситуация практически стабильна. Наши войска медленно возвращают под контроль те территории, которые оставили ранее. Наши уже закрепились в Цуповке, продолжаются бои в так называемом Верхнем Салтове, то есть это та часть Старого Салтова, которая находится на севере. Идут бои на окраине Прудянки.

Ну а чуть ниже по течению Северского Донца вооруженным силам противника так и не удалось навести ни одну из переправ, которые они пытались перекинуть на левый берег, чтобы создать там ударный кулак, который ударит во фланг изюмской группировке противника. Они передали эстафету Вооруженным силам России.

Источник фото: РИА «Новости»

И действительно, в том самом районе Чепеля, где вооруженные силы хунты наводили переправы на протяжении почти двух месяцев, наши сделали все и высадились уже на правом берегу Северского Донца. Там очень удобная излучина, прекрасно можно держать оборону. Как раз в Норцовском Бору, который находится в этом бору и в селе Норцовка и разместились наши вооруженные силы, создав плацдарм, который теперь будет угрожать силам противника все оставшееся время, пока мы не перейдем в наступление.

Что касается других участков фронта, то [территории] к югу от Бахмутова, Семигорья и Кодема, о взятии которых говорилось несколько раз, по-прежнему остаются под контролем противника. Сейчас бои идут на расположенной чуть левее на трассе Горловка — Бахмут Николаевке.

Источник фото: РИА «Новости»

На другом участке под Угледаром вооруженные силы хунты сумели занять после более чем недельных боев населенный пункт Павловка и закрепились на окраинах Новомихайловки. Как долго они там сумеют продержаться — не знаю, но на примере Давыдова Брода практика показала, что такие наступления заканчиваются для вооруженных сил противника печально. Мало кому удается уйти обратно.

Сидорово — путь к Славянску

Самым главным, не считая Лисичанска и Горского — Золотого, является населенный пункт Сидорово, который наши войска наконец-то взяли на штык. Сидорово находится на правом берегу Северского Донца.

Источник фото: РИА «Новости»

После его взятия открывается путь как непосредственно к Славянску, там лежит только маленький населенный пункт Маяки, так и непосредственно к трассе, выход через которую, даже минуя Маяки, позволяет зайти в тыл группировки вооруженных сил хунты, которые сейчас еще держат оборону в Богородищном, Долине и Краснополье.

То есть по-хорошему, после взятия Сидорова нужно прекращать оборону этих населенных пунктов и отходить в Славянск. Думаю, что по практике сложившейся они не отойдут, тем самым окажутся в оперативном окружении, дорога будет перерезана — и им придется или сдаваться, или быть уничтоженными, или пытаться отходить полями. Хотя там неудобно из-за низменностей. В общем, пытаться уйти любыми путями.

* «Айдар» — вооруженное националистическое формирование, запрещенное в РФ.