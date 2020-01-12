Котики на перевоспитании. Или преступники?

Уже пять лет в одном из исправительных учреждений штата Индиана в США заключенные и коты помогают друг другу стать немного лучше. Преступники обретают новый смысл жизни, а кошки — необходимое человеческое тепло и семью.

В 2020 году исполняется пять лет программе F.O.R.W.A.R.D. — «Реабилитация кошек и правонарушителей с любовью, исправлением и преданностью», которая предполагает сотрудничество тюрьмы Пендлтон в Индиане и Лиги защиты животных (APL).

Согласно этой программе, некоторым хорошо зарекомендовавшим себя заключенным разрешается проводить время с кошками, ухаживать за ними и заботиться. Из-за того, что в приютах пушистым питомцам почти все время приходится проводить в одиночестве, они становятся дикими и враждебными к человеку. По этой причине люди не хотят забирать таких кошек.

Поэтому заключенным было предложено поспособствовать социализации бездомных питомцев, научить их доверять людям путем ласки и заботы. В Пендлтоне для этого выделили отдельную комнату, где уже живет почти три десятка кошек. За каждой прикреплен один заключенный.

Многие специалисты и сотрудники тюрьмы наблюдают, что такое общение полезно и для преступников — они учатся брать на себя ответственность, быть добрее, заботливее. К тому же, для для животного нет значения, кто его гладит и чешет — преступник или законопослушный член общества. Значение имеют только отношения между человеком и котом, а это — неплохой шанс начать сначала.

То же говорят и сами заключенные. «Думаю, я сижу тут с кошками, потому что это будто мой второй шанс, второй шанс стать другим человеком», — сказал Джонатон Типсон. Брайан Харпер указывает на то, что «сделал множество ошибок в жизни», и теперь пытается «делать что-то хорошее, а помощь кошкам кажется правильным поступком». «Иронично, но кошкам пришлось попасть в тюрьму, чтобы получить большую свободу», — заметил другой заключенный.

Характерно, что многие пушистые и независимые, но такие ранимые маленькие друзья человека действительно обретали в новые семьи после такой реабилитации. При этом такими семьями стали как раз освобожденные бывшие преступники.