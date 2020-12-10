Отопительный котел москвича задолжал банку полмиллиона рублей. Прибор уже год терроризируют коллекторы

Отопительный котел на даче москвича задолжал банку полмиллиона рублей. Устройство имеет сим-карту, на которую уже год звонят и пишут коллекторы. Прибор, говорит владелец, не помнит, зачем взял кредит, скрывается в углу за шкафом и никому ничего возвращать не хочет. В общем-то, имеет право. Но вот его хозяину лучше прояснить этот вопрос с кредиторами или пожаловаться в ФССП.

В ноябре 2019 года москвич Николай Иванов приобрел в Клину электрический отопительный котел Рrоthеrm Skаt с дистанционным блоком управления Zont H-1 для дачного дома. К нему компания-продавец сразу приложила сим-карту «Билайна». Скорее всего, раньше она принадлежала другому абоненту. Потому что сразу после установки устройство начали терроризировать коллекторы, рассказал мужчина «360». Оказалось, что оно задолжало 538 195,3 тысячи рублей по кредиту.

«Котел появился в нашей семье в ноябре 2019 года, мы были очень рады согревающему пополнению. К сожалению, почти сразу начались проблемы: звонки, SMS с требованиями выплатить долг стали поступать каждую неделю», — пояснил Николай.

Источник фото: телеканал «360»

Сообщения о звонках приходят в мобильное приложение примерно четыре раза в неделю, SMS присылают не так часто. Оскорблений или прямых угроз жизни или здоровью котла не было, уточнил мужчина. Коллекторы лишь напоминают о долге, предлагают устройству оплатить его в рассрочку или намекают, что с судебными издержками платить придется больше.

«К сожалению, нам не удалось выяснить, на что он потратил эти деньги, молчит. Но чувствуем, переживает. Сейчас котел прячется в углу за кухонным шкафом. И, как мне кажется, расплачиваться по долгам не собирается», — заключил Николай.

Источник фото: телеканал «360»

Номер, с которого поступают сообщения, скрыт, а отправителем значится Phoenix. С одним из коллекторских агентств с таким названием работает Тинькофф банк. На сайте компании отмечается, что кредитная организация «занимается обработкой платежей в пользу ООО „Феникс“». На момент публикации в пресс-службах коллекторского агентства и Тинькофф банка на запросы «360» не ответили.

Нарушения закона

Отправка SMS без указания контактного номера является нарушением закона 230-ФЗ о защите должников от коллекторов, сообщил «360» президент национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Этого вполне достаточно, чтобы привлечь коллекторов к ответственности. То же самое касается частоты напоминания о долге. Легально звонить можно не чаще раза в день, двух раз в неделю или восьми раз в месяц. Четыре звонка в неделю — нарушение пункта 3 части 3 статьи 7 все того же 230-ФЗ.

Возможно, котел терроризирует какая-то другая организация. Но у Тинькофф банка в самом деле есть «дочка» — ООО «Феникс», принципиально не вступающая в НАПКА, подтвердил Мехтиев. По его словам, ситуации, когда терроризируют новых владельцев сим-карт, происходят довольно часто — причина занимает второе-третье место среди жалоб россиян на коллекторов.

«Такое происходит, если сим-карта долго была в отключке. Потом новый владелец ее приобрел — и тут ему начинают звонить. Периодически нам приходилось объяснять руководителям банков, что они не правы. Потому что у [легальных] коллекторов есть процедура: если два раза человек сказал, что это не он, двум разным операторам, ставится блокировка и потом идет проверка», — добавил Мехтиев.

Владельцу сим-карты и котла президент НАПКА рекомендовал обратиться в Федеральную службу судебных приставов и написать на их сайте заявление о нарушениях. А приставы передадут информацию в Центробанк. Обычно регулятор быстро реагирует на такие жалобы.

«Я о таком впервые слышу. Жаль, конечно, что невозможно разговор записать. В начале каждого звонка должны быть сообщены фамилия, имя, отчество или наименование кредитора. Интересно, что они котлу говорят? „Здравствуйте, вам звонит ‚Феникс‘?“ Самое смешное, у меня счетчик [газовый] с сим-картой, и я только что купил котел. Вот будет классно „Мособлгазу“, если будут приходить уведомления, что „Мособлгаз“ кому-то должен», — заключил Мехтиев.

Разговор с коллекторами

Сотрудники отдела взысканий банков звонят по номерам, указанным при получении кредита, сообщил «360» юрист Дмитрий Кваша, эксперт в области банкротства и взыскания задолженности. А при продаже долга передают реквизиты заемщика коллекторам. По его словам, Николай может постараться объяснить кредиторам котла, что у сим-карты теперь новый владелец.

«С продажей котла ему передали право на данный абонентский номер. Он может самостоятельно через оператора блокировать [номер]. А если номер скрыт, то остается только связываться с коллекторами и говорить, что этот номер уже не имеет отношения к должнику», — посоветовал Кваша.

Поскольку прямых угроз в сообщениях нет, обращаться в полицию бессмысленно, уверен юрист. Данная ситуация интересная, необычная, но не опасная. Гораздо хуже, когда коллекторы бомбардируют оскорблениями и угрозами не электроприбор, а не имеющих отношения к должнику людей.