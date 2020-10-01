Костромская уборщица в деле. Как прошел первый день Марины Удгодской в качестве главы поселения

1 октября бывшая уборщица Марина Удгодская приступила к работе в новой должности. В начале сентября она победила на выборах и возглавила сельское поселение в Костромской области. Как прошла инаугурация и начался первый рабочий день нового руководителя Повалихина — в материале «360».

Утром 1 октября Марина Удгодская уехала на собственной машине в районный центр, чтобы познакомиться с коллегами и главой Чухломского района Владимиром Бахваловым. Служебного транспорта у нее не будет — не положено. Ей торжественно вручили удостоверение руководителя сельской администрации и пожелали успехов в нелегкой работе.

Источник фото: телеканал «360»

Об эмоциях и планах

После инаугурации Удгодская поделилась своими впечатлениями от изменений в жизни и рассказала, как прошли выборы.

«Немножечко волнуюсь. Не по себе вроде бы еще. Не верится, что теперь я — глава», — поделилась с «360» эмоциями новый руководитель костромского села.

Она рассказала, что бывший глава Повалихина Николай Локтев попросил ее стать техническим кандидатом на выборах, иначе голосование просто не состоялось бы. Так получилось, что местные жители захотели, чтобы она управляла селом. На вопрос, почему так мало людей пришли на голосование, женщина ответила, что людей в селе в принципе осталось немного. Кто-то, кроме того, мог уехать, кто-то просто решил не ходить.

«В нашу деревню молодежь не приезжает. Уехали в Кострому учиться — там и остаются. Что у нас делать? Здесь ни работы, ничего нет», — подчеркнула Удгодская.

Она отметила, что после официального мероприятия собирается вернуться в Повалихино и погулять по деревне, пообщаться с людьми. Пока бывшая уборщица никаких задач перед собой не ставила. Сначала нужно вникнуть в ситуацию и во всем разобраться.

Новый гардероб и новый статус

Удгодская оказалась невластолюбивым человеком, без излишних амбиций. Она призналась, что абсолютно не против, если односельчане ее будут называть просто по имени, без отчества.

«Как общались раньше, так же пусть все и остается», — заявила новый руководитель сельского поселения.

Во время беседы выяснилось, что всего в ее подчинении будет 29 деревень, более 20 из которых — нежилые. Удгодская рассказала, что формально они существуют, однако там никто не живет — все заросло.

Собеседница призналась, что после победы на выборах ей пришлось съездить в магазин и купить новые вещи, так как раньше она любила ходить в штанах, а платья надевала только по праздникам. Новая должность обязывает к строгому стилю.

Родное Повалихино

После визита в Чухлому Удгодская вернулась домой, где приняла участие в праздновании Дня пожилого человека, который начался в местном доме культуры. Этот праздник особенно актуален для деревни, ведь здесь живет много пенсионеров, тогда как молодежь разъезжается.

Впереди у руководителя сельской администрации курсы обучения муниципальному управлению. Ей предстоит разобраться в премудростях экономики, финансов, земельных отношений, противодействия коррупции и муниципальной службы. Удгодская намерена оправдать доверие земляков и сделать их жизнь в родной деревне лучше.