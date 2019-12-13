«Костя не ангел, но не способен на такое». Полиция «сторожит» мать подозреваемого в убийстве студентки РУДН

Мать задержанного молодого человека, которого подозревают в убийстве 21-летней студентки РУДН Анны Егоровой, рассказала корреспонденту «360» о том, что ее сын не способен совершить убийство. Она допускает несчастный случай.

Подозреваемого в убийстве студентки РУДН задержали в Москве Подробнее

Олимпиада Орлова о задержании сына Константина она узнала из интернета, а в следственный комитет ее никто не вызывал. Пришедшие к ней сотрудники правоохранительных органов сообщили ей, что проверяют всех причастных к краже телефона из-за поступившего соответствующего сообщения.

«Вчера приходили двое, сидели, сторожили почти до полуночи. Никто меня не вызывал», — рассказала мать подозреваемого.

Женщина также сообщила, что общалась с сыном последний раз позавчера, то есть во вторник 10 декабря. Они разговаривали по телефону и общались по СМС. О произошедшем он ей ничего не рассказал.

Убитую девушку она знала, однако была не в курсе, что Константин с ней встречается.

«Вот представьте себе, если бы я кого-то убила, я лежала рядом и спала бы?», — спросила Олимпиада Орлова, сказав, что не верит в версию убийства.

Источник фото: телеканал «360»

Сначала она его «посадила», а потом он ее убил. Дедушка студентки РУДН рассказал о ее гибели Подробнее

«Да, Костя не ангел, скажем так. Но я никогда не поверю, что он может убить. У него характер не тот», — сообщила она, добавив, что Константин при этом может накричать или обидеть плохим словом.

Женщина предположила, что он мог девушку толкнуть, а она — сильно удариться. По ее словам, остаться в одной квартире с жертвой мог только больной человек. «Я бы его не назвала настолько больным. Я бы вообще не назвала его больным», — заключила она.

На данный момент тело убитой изучает судмэдэкспертиза. Есть версия, что девушка могла скончаться от сердечного приступа.

«360» также связался с дедушкой погибшей. Он сообщил, что «пока не знает от чего умерла внучка».

10 декабря на улице Академика Виноградова, в московской квартире, было найдено тело 20-летней девушки.

Подозреваемый — 23-летний житель Чувашии Константин — был долгое время знаком с девушкой, а летом 2018 года они встречались несколько недель до того момента, как он украл у нее телефон и деньги, примерно 11 тысяч рублей. Ранее дедушка Анны Николай Петров рассказал «360», что она пыталась догнать мужчину, когда узнала, что он обокрал ее, но тот сумел скрыться.

После этого Анна обратилась в полицию, а в ноябре 2018 года его осудили на год и несколько месяцев.

Позднее, когда молодой человек вышел, они снова начали встречаться. В тот роковой вечер они поссорились. Но причастность Константина к гибели девушки пока не доказана. Как рассказал Николай Егорович, 10 декабря после странной смс от внучки, он с супругой решил поехать к Анне лично. В квартире лежал и спал ее парень, которого он узнал по фото, а его жена заметила на балконе завернутую в ковер девушку. За то время, пока они вызывали полицию, молодой человек успел сбежать.