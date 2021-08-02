Туристка приняла кости за муляж в осетинском некрополе. Там слабая защита от вандалов, но девушке грозит наказание

Россиянка решила снять необычное видео и осквернила Даргавский некрополь. Во всяком случае так утверждает полиция Северной Осетии, которая теперь проверяет ролик из соцсетей на предмет надругательства над телами умерших. Девушка утверждает, что не знала, где находится: местные власти не позаботились о поясняющих стендах. Теперь склепы закроют ставнями, а туристам запретят носить шорты и майки.

Полиция Северной Осетии ищет девушку, которая нарушила правила поведения в «Городе мертвых». На видео, размещенном в соцсети, туристка забирается внутрь одного из склепов в архитектурно-этнографическом комплексе у селения Даргавс и презентует его своим зрителям как место массового жертвоприношения.

После такой «вводной» туристка взяла кость и с рычанием ткнула ею в сторону камеры. Эпизод не занял и полминуты, но вызвал большой резонанс. Теперь любительница острых ощущений может ответить за надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Уже появились требования показательно строго наказать туристку.

Девушка уже получила достаточно проклятий в личном аккаунте соцсети. При этом незадачливая туристка уверяет, что была уверена — все кости в склепе — муляжи, ведь никакой информации о том, что это реальные останки людей, на указателях не было, пишет сайт РЕН ТВ. Воспользоваться интернетом и уточнить, куда она попала, девушка, видимо, не сообразила.

Некрополь-знаменитость

Между тем Даргавский некрополь, или «Город мертвых», достаточно знаменит. Этот комплекс наземных и полуподземных склеповых сооружений XIV–XVIII веков у селения Даргавс самый крупный на Северном Кавказе. Всего там находится 95 склепов, в каждом из них захоронено несколько поколений осетин.

Склепы многоярусные и обустраивались хаотично. Считается, что с XIV до 30-х годов XIX века там захоронили около 10 тысяч человек. Многие тела были оставлены без гробов, так что кости и даже скелеты тут действительно можно увидеть в изобилии. Они хорошо сохранились благодаря сухости склепов.

«Город мертвых» многие годы оставался одной из главных достопримечательностей республики. 97 склепов находятся под охраной ЮНЕСКО и являются памятником культуры. Туристы охотно сюда едут и гуляют по некрополю, заплатив за вход сто рублей с человека. На входе можно воспользоваться услугами экскурсовода. Но многие предпочитают гулять самостоятельно.

Источник фото: wikipedia.org

Свободный доступ

Доктор исторических наук, профессор РАН Дмитрий Коробов рассказал «360», что Даргавский некрополь расположен на территории заповедника. Вход туда ограничен. Как музейный объект, некрополь находится под постоянной охраной. Но это не единственный склеповый могильник в горной зоне, есть и другие.

«Самый известный — Дзивгисский некрополь. Туда, кстати, доступ свободный: любой человек может приехать на машине, залезть и пошуровать. Но местные жители следят за объектом и, если такое увидят, туристам придется несладко. Но специальной охраны там нет. А вот в Даргавском есть, потому что это музей», — сказал Дмитрий Коробов.

Он признал, что подобные места постепенно разоряют. Сообщество ученых может лишь сигнализировать об этом, но защищать их должна власть — местная администрация, полиция. Археологов в стране не так много, и они не в состоянии обеспечить сохранность всех исторических мест.

«Мы их обнаруживаем, ставим в известность органы охраны памятников о новом археологическом объекте. И вот уже обязанность органов охраны памятников охранять подобные места», — пояснил Дмитрий Коробов.

Экскурсовод не предупредил

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов рассказал «360», что ответственность за такое поведение для туристов существует. Женщине может грозить до трех месяцев лишения свободы, хотя, как правило, до такого не доходит, или обязательные работы на 360 часов по месту проживания. Но есть несколько нюансов.

«Это будет правильно, но лишь в том случае, если гид или экскурсовод предупредил туристов о правилах поведения в некрополе. Либо имеются таблички, запрещающие трогать предметы в могильнике. Если эти правила не были соблюдены, действия женщины не могут считаться вандализмом», — отметил Эдуард Шалоносов.

Он пояснил, что вандализм — это уничтожение, осквернение или порча имущества. То, что человек просто взял некий предмет и покрутился с ним перед камерой, может быть расценено лишь как хулиганство с максимальным наказанием до 15 суток. А если туристка ранее не привлекалась к административной ответственности, то арест будет до трех суток. Но, скорее всего, все обойдется без таких жестких мер.

Конец дикого и другого туризма

Местные жители уже многократно жаловались на туристов, которые иной раз не стесняются прихватить с собой сувенир в виде человеческих костей или черепов из склепов. А уж о селфи с мертвыми головами нечего и говорить — этим грешат многие. После одного такого случая некрополь даже временно закрыли для обустройства системы видеонаблюдения.

Однако камеры уже вышли из строя. После недавнего случая с туристкой было принято решение восстановить ставни, закрывающие склепы. Мастер пообещал их сделать бесплатно, сообщает сайт «15-й регион». Помимо закрытия доступа к останкам решено увеличить охрану и восстановить видеонаблюдение.

Почему для такого решения понадобились очередные пляски на костях, неясно. Как неясно, на что теперь будут смотреть туристы — ведь «Город мертвых» подразумевает наличие мертвых, а не крепких запертых ставен. И, кстати, поясняющие таблички вновь никто делать не стал, хотя многие туристы жалуются на их отсутствие.