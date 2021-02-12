Плотник и школьник продавали кости редких животных за бесценок. Они лишили ученых бесценного материала

Плотник из петербургского Зоологического института несколько месяцев выносил черепа редких животных и продавал школьнику. Парень перепродавал их в интернете, не зная, что их цена переваливает за три миллиона. Но ученые уверены, что потери, как материальные, так и культурно-исторические, значительно больше.

В Зоологическом институте РАН в Санкт-Петербурге пропало порядка 50 черепов животных. По словам сотрудников института, они имеют не только огромную историческую и культурную ценность, но и коммерческую: общий ущерб оценили в 3,5 миллиона рублей.

Сейчас правоохранители уже задержали подозреваемого — 50-летнего ранее судимого плотника. Против него возбуждено уголовное дело о краже. По данным «Фонтанки», мужчина выносил из лаборатории института черепа редких животных на протяжении полугода — с августа 2020-го по январь 2021-го. Затем он продавал их 16-летнему школьнику, который находил новых покупателей в интернете.

Вымирающие виды

В институте уточнили, что украдены были черепа дымчатых леопардов, орангутанов, двупалых и трехпалых ленивцев, золотой кошки, бамбукового медведя и сайгака. От дальнейших комментариев в институте пока отказались. Директор организации, член-корреспондент РАН Никита Чернецов объяснил «360», что такое решение принято, «чтобы не мешать органам и не помогать преступникам».

Старший научный сотрудник лаборатории млекопитающих Палеонтологического института РАН кандидат биологических наук Евгений Мащенко подтвердил «360», что пропавшие черепа, безусловно, представляют огромную ценность.

«Это все виды либо вымершие, либо находящиеся под угрозой вымирания. Эти животные запрещены к промыслу: их нельзя убивать, они находятся под охраной закона во всех странах», — объяснил он.

Легально приобрести останки таких животных ни в России, ни за рубежом невозможно: на любой таможне их должны остановить и вызвать специалиста, способного оценить кости. Главный научный сотрудник, профессор Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН доктор биологических наук Леонид Баскин добавил, что такие объекты строго контролируются международным законодательством.

«К нам регулярно обращаются за консультацией. Когда кто-то, например, везет через таможню рога оленя, нас спрашивают, являются ли они национальной ценностью и так далее или это просто охотничий трофей», — сказал он.

Цена черепа

О реальной цене костей ни один из горе-продавцов, скорее всего, не знал. Подросток успел продать меньше половины — 28 черепов силовики нашли в его квартире. Причем мальчика полиция опросила только в качестве свидетеля. Каким образом пропавшие кости будут возвращать от новых владельцев институту, пока неясно.

По словам Евгения Мащенко, за рубежом хорошие копии черепов животных могут стоить в районе четырех тысяч долларов — это почти 300 тысяч рублей. По такой цене 50 костей обошлись бы почти в 15 миллионов рублей. Сколько должны стоить оригиналы, сложно даже представить. При этом Зоологический институт оценил ущерб всего в 3,5 миллиона рублей.

Ученый добавил, что кража подобных предметов должна была осуществляться по чьему-то заказу, потому что для непросвещенных людей черепа животных — даже древние — вряд ли могут представлять какую-то ценность.

«Человек, который это организовывал, прекрасно представлял, что нужно взять и какую ценность это имеет. Он должен был представлять, что, если это использовать в коммерческих целях, это явный хороший способ заработать. <…> Хотя бы часть того, что украдено, думаю, делалось под заказ, а школьник просто служил ширмой, так что нужно смотреть, к кому он обращался и кто это покупал», — уверен Мащенко.

При этом научная ценность черепов тоже не вызывает сомнений: так как виды отнесены к вымирающим, получить новый образец институт просто не сможет. Важны редкие останки были и с точки зрения истории.

«Коллекция Зоологического института РАН формировалась еще при царизме, когда эти животные имели более широкое распространение, то есть той популяции больше не существует. Эта кража еще и большой удар по возможности изучать изменчивость вида», — заключил Мащенко.