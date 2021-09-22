Кости ответят на все вопросы. Ученые из Дубны изучат останки Ивана Грозного, чтобы узнать о его жизни

Ученые Дубны изучат костные останки Ивана Грозного, чтобы побольше узнать о его образе жизни. В исследовании будут применяться нейтронные методы. «360» поговорил с директором Лаборатории нейтронной физики им. И. М. Франка ОИЯИ Валерием Швецовым о тонкостях подобной работы.

Сотрудники Группы нейтронного активационного анализа Лаборатории нейтронной физики им. И. М. Франка ОИЯИ в рамках сотрудничества с археологами в области изучения останков средневековой русской знати изучат кости и компоненты зубной ткани Марии Борисовны (первой жены Ивана III), Марии Темрюковны (второй жены Ивана IV Грозного) и самого царя Ивана IV Грозного. Об этом сообщили на сайте учреждения.

Ученые определят элементный состав останков нейтронными методами: нейтронно активационным анализом и активационным анализом на мгновенных гамма-квантах. Помимо этого сотрудники исследуют молекулярный состав с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье и выявят визуальные особенности с помощью оптической микроскопии в различных световых диапазонах.

Это поможет выяснить обстоятельства жизни и смерти исторических личностей.

Какова цель исследования?

Директор Лаборатории нейтронной физики им. И. М. Франка ОИЯИ Валерий Швецов рассказал «360», что останки Ивана Грозного были получены около недели назад, но исследования еще не начались. Сейчас идет тщательная подготовка к ним. Скорее всего работы начнутся в октябре.

«Цель исследования такая же, как и в предыдущих — проанализировать содержание мышьяка и ртути в этих останках», — рассказал ученый.

Историков интересует, есть ли там превышение по мышьяку и ртути, указывающие на возможное отравление. Однако вопрос щекотливый, поскольку в средние века в лекарствах и косметике активно использовались мышьяк и ртуть. Например, анализ останков сына Грозного царевича Ивана Ивановича показал колоссальное превышение по мышьяку и ртути.

«Но, скорее всего, это последствие долгого лечения от сифилиса. Все препараты тогда содержали ртуть», — заметил Швецов.

С другой стороны, у князя Михаила Скопин-Шуйского тоже нашли превышение по ртути. Однако показатели Ивана и Михаила различались. У первого все указывало на то, что ртуть в организме копилась долго, а у второго она попала в тело одномоментно.

Вот и сейчас ученые должны будут определить, что было в организме царя, и как оно туда попало.

Как проходит исследование?

Как уже ранее было сказано, ученые будут работать нейтронными методами, состоящими из нейтронно-активационного анализа и активационного анализа на мгновенных гамма-квантах. Но что это такое?

Активационный анализ позволяет узнать из чего состоит предмет. Как правило ученые используют небольшой образец предмета весом до 10 граммов. Это может быть образец почвы, воздуха, костные останки. Данный образец забрасывают в реактор, в котором создана высокая плотность потока нейтронов. Эти нейтроны облучают образец.

В результате ядерных превращений элементы, которые были стабильны внутри образца, становятся радиоактивными и начинают испускать гамма-кванты. После этого облученный образец помещают на детектор и начинают регистрировать те самые гамма-кванты, которые он испускает.

«У каждого радиоактивного элемента есть спектр гамма-кванты, который работает как отпечаток пальцев. Это совершенно уникальный признак, который соответствует только этому элементу. И именно по этому признаку мы можем его идентифицировать», — объяснил собеседник «360».

Это довольно трудоемкий анализ, для которого нужны чувствительные детекторы с хорошим энергетическим разрешением. У Лаборатории нейтронной физики им. И. М. Франка ОИЯИ такое оборудование есть. По словам Швецова, сейчас у лаборатории есть и российская, и международная аккредитации.

Он отметил, что подобные исследования применяются не только на костных останках, но и в других сферах.

«Например, можно взять анализ мочи и крови сотрудников, работающих на вредных предприятиях, чтобы выяснить насколько эти жидкости загрязнены токсическими продуктами, которые в процессе производства на этом предприятии находятся», — рассказал Швецов.

При этом стоит отметить, что данный анализ еще не до конца идеален, поскольку он позволяет определить только порядка полусотни элементов из всей периодической таблицы. Для выявления остальных элементов приходится использовать другие методы.