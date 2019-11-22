Косплей недорого. Фанаты Death Stranding собирают героя игры из подручных средств

Игра Death Stranding японского гейм-дизайнера Хидео Кодзимы выходит на новый уровень популярности. Главного героя, разносящего кучу полезных вещей по постапокалиптическому миру, начали косплеить. В ход идут подручные материалы.

Death Stranding сложно отнести к определенному жанру. Это одновременно и ролевая игра, и «бродилка», и приключенческий экшн.

По сюжету главный герой Сэм в исполнении Нормана Ридуса из «Ходячих мертвецов» берет на себя роль курьера и разносит множество грузов, уворачиваясь от смертельных осадков, монстров и мародеров.

Цель игры — доставить послания, чтобы связывать разрозненный мир, говорил Кодзима еще до выхода игрушки.

Источник фото: playstation.com

На животе у Сэма находится младенец в банке. Он помогает видеть опасные сущности и играет важную роль в сюжете.

Источник фото: playstation.com

Пользователи соцсетей посчитали, что образ главного героя можно легко и без лишних усилий воссоздать в реальной жизни. Кто-то для этого использует куклу.

Или мягкую игрушку.

Другие фотографируются с живым ребенком.

Третьи считают, что для этой роли подойдет кот в рюкзаке-переноске.

Конечно, к роли почтальона из апокалипсиса отлично подготовлены ребята из службы доставки.

Некоторые подходят к косплею более старательно, пытаясь воссоздать не только образ героя, но и местность.

Death Stranding — первая игра Кодзимы после ухода из Konami, где он создал серию Metal Gear. Релиз Death Stranding состоялся 8 ноября 2019 года.