Россия не готова отдавать космос частникам. Эксперты предположили, почему закрылась компания «КосмоКурс»

Частная компания «КосмоКурс», планировавшая запустить многоразовый корабль для космического туризма, закрылась. Проект оказался слишком рискованным для инвесторов. Специалисты считают, что государство не оказало должную поддержку компании, а законодательство пока не готово к космическому туризму.

Российская компания «КосмоКурс» разрабатывала многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих туристических полетов, но теперь будет закрыта. По словам ее главы Павла Пушкина, инвесторы посчитали проект рисковым, поскольку аналогов в России еще не было.

«КосмоКурс» прекратил работы над многоразовым суборбитальным комплексом и частным космодромом в Нижегородской области. Он не смог ни получить от Министерства обороны нужные документы, ни согласовать с нижегородской администрацией требования к космодрому. Компания решила сместить фокус на разработку сверхлегкой ракеты.

В «КосмоКурсе» сейчас работают 50 конструкторов, которые уже знают о своем увольнении. Руководство госкорпорации «Роскосмос» планирует сохранить коллектив.

Частная космонавтика

Опрошенные «360» эксперты объясняют закрытие компании разными причинами. По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики (РАК) Андрея Ионина, «КосмоКурс» не получил поддержки, которую получает частная космонавтика в США и Китае.

В США и Китае частная космонавтика получает поддержку, но с учетом национальной специфики. У нас, на мой взгляд, поддержки не было вовсе Андрей Ионин.

Генеральный директор ООО «Национальной космической компании» Максим Куликов посчитал, что изначальная идея «КосмоКурса» очень сложная и требует огромных согласований.

«Законодательство России не готово сегодня к таким проектам», — добавил Куликов.

Независимый эксперт по космосу Андрей Ионин отметил, что без желания государства невозможно развитие частных космических компаний. Поддержка государства, по его мнению, должна выражаться не в обильном финансировании, а в предоставлении доступа к готовым технологиям.

Максим Куликов добавил, что одна из преград для таких проектов — это скептическое отношение населения. Но главное, по его мнению, — санкционная политика и закрытость западных рынков.

Прогулки по орбите

Частная компания «КосмоКурс» появилась в 2014 году. Ее цель заключалась в создании многоразового суборбитального космического комплекса для полетов туристов. Проект также работал под эгидой фонда «Сколково».

Сначала дела шли гладко. Удалось подписать соглашение о строительстве космодрома в Нижегородской области и получить лицензию от Роскосмоса на космическую деятельность.

В 2019 году компания испытала свою технику. Генеральный директор отмечал, что в «КосмоКурсе» начали тестировать образцы огневой стенки двигателя.

Чтобы реализовать свой амбициозный план и проводить экскурсии на высоте орбиты Гагарина, компания решила сделать комплекс из двух частей — многоразовой суборбитальной ракеты-носителя и многоразового суборбитального космического аппарата.

Создатели отмечали, что претендент на полет в космос получит разрешение на участие после трехдневной подготовки и медицинского освидетельствования. Планировалось, что туристическая группа будет состоять из шести человек, а полет продлился бы 15 минут. Туристы смогли бы побыть в невесомости в течение пяти-шести минут, свободно перемещаясь внутри кабины и наблюдая за Землей из космоса через персональный иллюминатор.

По замыслу создателей проекта, многоразовый суборбитальный космический комплекс должен был совершать дополнительные операции при возвращении из космоса. Благодаря этому получилось бы обеспечить многоразовое использование комплекса и безопасный полет с парированием возможных аварийных ситуаций и снижением медицинских требований к кандидату.

Компания оценивала билет на экскурсию в 200–250 тысяч долларов (15-19 миллионов рублей), а первый полет запланировали на 2025 год.