Космонавты вернулись на Землю после полугода в невесомости. Вот как они будут привыкать к гравитации

После возвращения космонавты переживают несколько этапов адаптации к жизни на Земле. Самый тяжелый из них — первая неделя после приземления, когда организм снова привыкает к гравитации. В это время человека может «колбасить не по-детски», рассказал «360» летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

Сегодня в казахстанской степи приземлился корабль «Союз МС-17». На Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Их вахта на МКС длилась шесть месяцев. Столько же, по словам Корниенко, им потребуется, чтобы восстановиться и адаптироваться к жизни на Земле.

«Полгода летал — полгода адаптация. Срок адаптации равен сроку полета. Это время можно разделить на этапы. Острый — это первые семь-десять дней, когда после посадки совсем плохо», — пояснил он.

Причина такого плохого самочувствия в том, что все системы в организме за время пребывания в невесомости успевают разбалансироваться.

«Коленки опухают, позвоночник болит, ведь полгода не было нагрузки на суставы», — добавил Корниенко.

Чтобы снизить эти негативные последствия, члены экипажа МКС делают комплекс упражнений еще на борту станции. А на Земле важно не торопить события. Сначала нужны массаж, занятия в бассейне.

«Через месяц после приземления отправляют в санаторий на 24 дня. То есть уже второй, санаторно-курортный виток адаптации. С нами ездил врач, инструктор по физкультуре. Они следят [за процессом восстановления]», — рассказал космонавт.

Спустя полгода уже можно проходить новую медицинскую комиссию. По словам Корниенко, после возращения на Землю сложно сразу привыкнуть к земному притяжению.

«Сложнее всего привыкнуть к гравитации. Обратно привыкнуть к Земле сложнее всего», — добавил он.

Членов экипажа «Союза» после приземления осмотрели врачи. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что все чувствуют себя хорошо.

185 суток в невесомости

Экспедиция Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Кэтлин Рубинс на Международной космической станции началась 14 октября прошлого года. Они провели на орбите 185 суток.

За это время они провели более 50 научных исследований, работы по ремонту МКС. В частности, космонавты устранили утечку воздуха в российском модуле «Звезда». Рыжиков заделал герметиком места в районе трубопровода и сварных швов в промежуточной камере.

В ноябре космонавты вышли в открытый космос из люка МКС, который не открывался 11 лет. Он располагается в стыковочном отсеке малого исследовательского модуля «Поиск». Во время нахождения за бортом Рыжиков и Кудь-Сверчков переключили системы связи в скафандрах «Транзит-Б» с модуля «Пирс» на модуль «Поиск». Работы были проведены в рамках подготовки к запуску и стыковке многофункционального лабораторного модуля «Наука».

Главную задачу — выйти в открытый космос — у космонавтов выполнить не получилось. Хотя они смогли снять старую панель системы терморегулирования первого и старого модуля МКС «Заря». Однако открыть люк гермоконтейнера, чтобы взять оттуда новую панель, у них не получилось.

Лабораторный модуль «Наука» должен стать дублером «Зари». Его запуск несколько раз переносили. Планируется, что он произойдет в апреле этого года.