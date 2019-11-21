Космическое полыхание. Что общего у Илона Маска и Джокера?

Испытание новой ракеты SpaceX c треском провалилось — случайность или закономерность? Колумнист «360» рассуждает о проблемах космических полетов, колонизации Марса и психотипе Илона Маска.

Источник фото: Flickr / Steve Jurvetson

Пшик вместо полета — так можно назвать испытание прототипа многоразового корабля Starship Mk1. Эффектная ракета с корпусом из нержавеющей стали не смогла даже оторваться от стартовой площадки на техасском полигоне Бока-Чика. Толком непонятно, что именно произошло — она либо взорвалась, либо сломалось ее криогенное (охлаждающее) оборудование. На кадрах съемки видно, что космодром накрыло облаком густого белого дыма.

Компания SpaceX, хорошо известная благодаря своему колоритному владельцу Илону Маску, поспешила заявить, что никто не пострадал, все и дальше идет по плану, а организаторы запуска допускали возможность аварии. Мол, для этого и проводятся испытательные полеты, чтобы заранее выявить все неполадки.

Справедливо, но одно дело поймать одну-две мелкие неисправности в ходе полета и другое — когда полностью готовый к отправке в звездные дали космолет начинает пыхтеть и пускать дым еще на земле, напоминая огромный самовар или трубу над русской баней.

Тем более, сам Маск ранее заявлял, что прототип должен подняться на высоту около 20 километров и затем вернуться на место запуска. Один полет на счету экспериментального образца уже есть — тогда он вертикально пролетел 150 метров и успешно осуществил посадку. Что же пошло не так в этот раз?

Звездный лайнер

Сколько экспертов, столько и мнений. Кто-то считает, что инженеры SрасеХ сработали тяп-ляп и не обеспечили должную прочность сварных швов — это привело к испарению охлаждающей жидкости и образованию дымовой завесы. Кто-то говорит, что дело в некой внутренней неисправности — она спровоцировала взрыв, подбросивший верхушку ракеты на добрую сотню вверх.

Установить точную причину катастрофы могут только специалисты SpaceX, находящиеся на месте «ракетного удара». Какой бы она ни была, вряд ли это погасит энтузиазм Маска, который уже пообещал в Twitter, что испытания продолжатся, но с упором на более новую модель — Starship Mk3.

Название Starship неслучайно переводится как «звездный корабль» — на сегодня это один из самых амбициозных проектов эксцентричного изобретателя, занятого как серьезным бизнесом вроде электрокаров Tesla и скоростных тоннелей, так и торговлей бейсболками и огнеметами.

Согласно задумке, «Звездный корабль» будет полноценным транспортным средством, а не обычной ракетой. Он состоит из космолета и сверхтяжелой ракеты, причем оба элемента многоразовые. Космический аппарат сможет принимать на борт не только грузы, но и до ста пассажиров.

Фактически, это первая попытка создать гражданский космический лайнер. Архитектура корабля, в теории, позволит совершать бесперебойные полеты по межпланетным маршрутам на Луну, Марс и еще дальше, в глубины Солнечной системы.

Покорение Марса — идея-фикс Илона Маска. Миллиардер неоднократно говорил, что первые люди окажутся на поверхности соседней планеты уже в следующей декаде, а если приложить минимум усилий, то покорена она будет всего за 20 лет.

Именно столько лет, по его расчетам, уйдет на строительство полноценной марсианской колонии. Для этого надо раз в два года, когда расстояние между Марсом и Землей сокращается до минимума, отправлять на помощь строителям инопланетный базы космический флот с припасами и новыми добровольцами.

Опасная спешка

Кажется, Маск всерьез намерен увековечить свое имя в качестве одного из первопроходцев марсианской колонизации. В сентябре, когда миру был представлен прототип Starship, он обещал вывести его на околоземную орбиту в течение полугода, а там уже отправить корабль на Марс.

Не кроется ли в этой спешке истинная причина аварии? Ведь даже блестящий нержавеющий корпус ракеты был спроектирован из-за простоты и быстроты в изготовлении — корпус из алюминия или карбоновой нити был бы куда легче, но его разработка потребовала бы больше времени. Как известно, поспешишь, людей насмешишь. Навязчивое желание Маска срочно начать покорять Марс привело к тому, что вместо космического завоевания мы наблюдаем космическое полыхание.

Стоит напомнить, что другое детище SpaceX, многоразовый пилотируемый космолет Crew Dragon, в начале года постигла такая же судьба — его буквально разнесло на клочки во время испытаний на военной базе в районе мыса Канаверал.

Космический корабль Crew Dragon взорвался в ходе испытаний Подробнее

При всем своем несомненном уме и таланте, Маск порой демонстрируют психопатические черты, свойственные другому персонажу поп-культуры — хоть и выдуманному, но не менее популярному. Словно Джокер Хоакина Феникса, он легко принимает собственные фантазии за объективную реальность и категорически уверен, что все существующее в его голове планы легко и быстро реализуемы.

Его шарм и уверенность в себе помогли Маску стать звездой не только у себя на родине, но далеко за ее пределами. Российские юзеры любят вопрошать: «Как тебе такое, Илон Маск?», однозначно признавая его главным экспертом по любым технологиям.

Продолжим сравнение. В Маске, как и в Джокере, можно разглядеть черты нарцисса, получающего удовольствие от проявления избыточного внимания к его персоне — он с удовольствием отвечает на шуточные твиты, репостит мемы о себе и даже готов перейти на русский язык. Но является ли он в действительно самым большим гением и знатоком техники нашей эпохи?

В научном сообществе к Маску относятся без предубеждения, но с легкой иронией. Достаточно вспомнить, как астрофизик Константин Батыгин в своем интервью Юрию Дудю нехотя, но отмел наполеоновские планы Маска по колонизации Марса как невозможные.

На стороне Маска вся массовая культура — от «Звездных войн» до «Вспомнить все», прошлые достижения SpaceX и романтическая вера в потенциал нашей цивилизации. Но глядя на задымленный корпус Statship, приходится с грустью признать — еще не скоро на Марсе будут цвести яблони.

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