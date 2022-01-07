Космический троллинг в NАSА.«Джеймс Уэбб» раскрыл теплозащитный экран и заявил о недостаточной крутости коллег

Инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл и развернул все пять слоев солнечного щита. Это была одна из самых опасных задач в развертывании аппарата, отметили в NASA. Сотрудники подразделения с гордостью рассказали о проделанной работе, а заодно подшутили над коллегами из других отделов NASA, которые отвечают за Солнце, Луну и Землю. Пользователям Twitter поддержали иронию NASA Webb Telescope, и в ход пошли мемы.

Опасная задача

На последнем этапе каждый слой по отдельности натягивался по команде, которая отправлялась с Земли, рассказали в американском национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Тепловой щит по своим размерам схож с теннисным кортом. Он будет защищать космическую обсерваторию от излучения со стороны Солнца, Земли и Луны.

Кроме того, тепловой щит обеспечит температуру до -235 градусов на обращенной от Солнца стороне. Благодаря этому оптика телескопа сможет улавливать отблески космических объектов в инфракрасном диапазоне, в числе которых и далекие галактики.

Гордость и троллинг

В Twitter-аккаунте NASA Webb Telescope появилось сообщение, в котором сотрудники подразделения заявили о важности проделанной работе, а заодно и пошутили над сотрудниками других отделов NASA.

«Простите за тень, NASASun, NASAMoon и NASAEarth! Но вы просто недостаточно круты. Теперь полностью развернутый, наш солнцезащитный экран блокирует ваше тепло и свет, чтобы наши зеркала могли обнаруживать слабые тепловые сигналы во Вселенной», — написали на странице NASA Webb Telescope.

Пользователи оценили юмор подразделения «Джеймса Уэбба». «Они делают правильно», — написал в комментарии пользователь Mr. Garnett. Сообщение он сопроводил улыбающимися смайликами. Его поддержали и другие юзеры. «Ха-ха-ха. Бриллиант», «Браво!», «Гении», писали пользователи.

«Тот, кто ведет этот аккаунт, смелый, очень смелый», — заметил комментатор под ником Skul.

Источник фото: NASA Webb Telescope/ Twitter

Но многие пользователи пошли дальше: они не просто оценили шутку от NASA Webb Telescope, они стали придумывать возможные дальнейшие варианты, с которыми столкнется телескоп. И многие вспомнили про пришельцев.

«Телескоп не будет работать еще пять месяцев, сначала надо отредактировать инопланетян», — отметил один из пользователей под ником Hypo ghost.