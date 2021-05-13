Космический субботник. Беспорядочный мусор на орбите Земли превратился в угрозу

На орбите Земли находится около семи тысяч тонн космического мусора, который может стать угрозой. Но, по мнению специалистов, далеко не все фрагменты недействующих кораблей падают на планету и еще реже они вызывают разрушения. Зато для тех, кто находится в космосе, столкновение может быть чрезвычайно опасным.

На орбите Земли находится около семи тысяч тонн космического мусора и три тысячи тонн действующих аппаратов, в число которых входит МКС. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» Игорь Баракас.

Он объяснил, что космический мусор представляют собой все искусственные объекты и их фрагменты в космосе. Они больше не работают и не могут быть полезными, а для действующих космических аппаратов они могут быть даже угрозой. Если же космический мусор будет сходить с орбиты без контроля или же начнется его неполное сгорание при прохождении через плотные слои атмосферы, то тогда он будет опасен и для жителей Земли. В таком случае обломки могут упасть на населенные пункты.

Игорь Баракас также отметил, что общее количество таких объектов, превышающих один сантиметр, неизвестно и варьируется от ста тысяч до миллиона.

Опасность мусора

Перспектива схода космического мусора на Землю может вызвать панику, но специалисты считают, что далеко не все объекты могут беспрепятственно приземлиться на планету. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт объяснил «360», что обратно под действием атмосферы возвращается тот мусор, который находится не слишком высоко.

Под действием атмосферы мусор тормозится и его куски снижаются еще дальше и сгорают. Большие фрагменты входят в атмосферу, разрушаясь Натан Эйсмонт.

В истории уже были случаи, когда космический мусор падал на Землю, но, по словам Эйсмонта, чаще всего при входе в атмосферу он сгорает, а вероятность того, что объект вызовет разрушения, мала.

По мнению исследователя, есть и другие объекты, которые находятся выше и тормозятся слабее, поэтому некоторая часть мусора остается надолго. Существуют даже фрагменты, которые находятся на орбите практически сотни лет. Он напомнил, что сейчас в космосе 25 тысяч объектов размером более 10 сантиметров.

Основную же угрозу они представляют не жителям Земли, а работникам в космосе и аппаратам, ведь скорость столкновения равна 15 километрам в секунду. Подобное «космическое ДТП» уже произошло в 2009 году, когда российский спутник «Космос-2251» и американский Iridium 33 врезались друг в друга. Из-за этого количество космического мусора только умножилось, а последствия от столкновения будут ощущаться еще 20-30 лет.

Уборка космоса

Уборка мусора в космосе оказалась не такой простой, как на Земле. Натан Эйсмонт рассказал, что сейчас есть несколько предложений по утилизации фрагментов космических аппаратов. Один из них — это запуск других аппаратов с лазерным генератором, который будет превращать частицы мусора в пыль. Но из-за этого способа космические отходы мельчают и их становится только больше.

Другой вариант — это эксперименты по созданию спутника-уборщика, снабженного гарпуном. Он собирает мусор и накапливает частицы. Однако такой проект очень затратный. Среди тех, кто предложил этот рецепт по спасению космоса от мусора, были ученые из Самарского университета. Специалисты надеялись избавить таким образом ближний космос от старых ступеней ракет.

Натан Эйсмонт также рассказал, что, помимо создания «космических уборщиков», выдвигались предложения уменьшить степень засорения. Для этого в России выработали рекомендации по запуску космических аппаратов, согласно которым последние ступени ракет не должны выходить на орбиту.

В прошлом году в России начали разрабатывать буксир, который должен будет не только собирать и утилизировать мусор, но и разводить спутники по орбитам, а также обслуживать спутниковые группировки.