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    15 ноября 2021, 16:38

    Космический мусор стал угрозой для МКС. Но решить проблему пока нельзя

    Количество мусора в космосе растет — сотрудник ИКИ РАН Эйсмонт

    Дмитрий Толокевич, Ольга Морозова

    Космонавтам посоветовали укрыться на корабле «Союз» из-за угрозы столкновения обломков спутника и МКС. Мусора в космосе становится больше, и он может стать причиной аварий. Пока что сотрудники МКС предотвращают столкновения маневрированием.

    Космический мусор стал угрозой для МКС. Но решить проблему пока нельзя

    Международной космической станции угрожали пролетающие мимо обломки спутника. Из-за этого космонавтам рекомендовали укрыться на корабле «Союз». Американскому экипажу также посоветовали укрыться и закрыть люки, сообщило РИА «Новости». Но опасность миновала, и мусор дважды пролетел мимо станции.

    Похожая ситуация была на прошлой неделе. Китайский космический мусор мог врезаться в МКС 10 ноября и повредить ее. Станции нередко приходится совершать маневры, чтобы увернуться от обломков. По словам космонавта Дениса Ефремова, чем больше мусора в космосе, тем чаще МКС уворачивается, и с каждым разом это опаснее и сложнее. На маневры приходится расходовать топливо, которого и так немного.

    Космонавт отметил, что на орбите Земли космического мусора становится все больше. Это компоненты ракет, старые спутники, результаты экспериментов Китая по уничтожению спутников.

    Угроза в мусоре

    Космическим мусором считаются любые искусственные объекты и их части в космосе. Они больше не функционируют и могут быть даже опасными для действующих космических аппаратов. Не исключено, что космический мусор может начать проходить через плотные слои атмосферы и обломки окажутся на Земле.

    В августе Роскосмос фиксировал семь тысяч тонн космического мусора на орбите. За объектами размером более 10 сантиметров следит автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Специалисты получают сообщения о приближении космического мусора при помощи 36 телескопов на территории России, Армении и Бразилии.

    В ближайшие годы эта цифра может увеличиться. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт рассказал «360», что число опасных фрагментов в космосе растет, а полностью остановить их распространение пока не получается.

    Сейчас насчитывают 25 тысяч осколков. Это те, чьи орбиты известны и отслеживаются, а их размеры больше 10 сантиметров. Но на самом деле опасны и те, что меньше этого размера

    Натан Эйсмонт.

    Мусор появляется после окончания срока действия космических аппаратов. Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко рассказал, что каждый год заканчивается срок работы какого-либо спутника, но их никто не убирает оперативно с орбиты.

    «Время существования спутника может длиться от трех до сотни лет. Естественно, мусор накапливается в том числе на орбите, где есть МКС», — отметил космонавт.

    Все это создает риск аварии как для других спутников, так и для МКС. При этом «космическое ДТП» может привести к появлению еще большего числа осколков. Яркий пример — столкновение американского Iridium 33 и российского спутника «Космос-2251» в 2009 году. После аварии образовались тысячи других осколков.

    Предотвратить аварии

    По словам Эйсмонта, чтобы предупредить аварию в космосе, существуют специальные службы, которые следят за движением осколков. Если для аппаратов есть угроза, то выполняется маневр.

    Уклонение представляет собой повышение и понижение орбиты МКС на некоторую величину. Космонавт Борисенко отметил, что в некоторых случаях, например при запоздалом сообщении об угрозе, маневр провести нельзя.

    «Космонавтам в случае опасного сближения дается указание уходить в корабль-спасатель, которым является „Союз“, и там ждать указаний», — объяснил он.

    Проблемой космического мусора озабочена ООН, которая выработала правила для предотвращения засорения. Эйсмонт отметил, что аппарат должен быть удален с орбиты в течение 12 лет после окончания срока службы. Правила касаются в том числе ракет-носителей.

    «Как только космический аппарат вывели в пространство, ступень должна быть приведена на орбиту, где она сгорит», — объяснил он.

    Но даже этих правил недостаточно, поэтому ученые ищут новые пути для ликвидации космического мусора. Среди возможных решений — запуск аппарата, превращающего частицы мусора в пыль, и создание спутника-уборщика, который накапливал бы мусор.

    Однако создание и отправка в космос уборочных аппаратов — затратная и трудновыполнимая задача. По мнению Эйсмонта, пока что самое большое достижение — осознание всеми странами проблемы космического мусора и попытки разрешить ее.