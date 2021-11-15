Космический мусор стал угрозой для МКС. Но решить проблему пока нельзя

Космонавтам посоветовали укрыться на корабле «Союз» из-за угрозы столкновения обломков спутника и МКС. Мусора в космосе становится больше, и он может стать причиной аварий. Пока что сотрудники МКС предотвращают столкновения маневрированием.

Международной космической станции угрожали пролетающие мимо обломки спутника. Из-за этого космонавтам рекомендовали укрыться на корабле «Союз». Американскому экипажу также посоветовали укрыться и закрыть люки, сообщило РИА «Новости». Но опасность миновала, и мусор дважды пролетел мимо станции.

Похожая ситуация была на прошлой неделе. Китайский космический мусор мог врезаться в МКС 10 ноября и повредить ее. Станции нередко приходится совершать маневры, чтобы увернуться от обломков. По словам космонавта Дениса Ефремова, чем больше мусора в космосе, тем чаще МКС уворачивается, и с каждым разом это опаснее и сложнее. На маневры приходится расходовать топливо, которого и так немного.

Космонавт отметил, что на орбите Земли космического мусора становится все больше. Это компоненты ракет, старые спутники, результаты экспериментов Китая по уничтожению спутников.

Угроза в мусоре

Космическим мусором считаются любые искусственные объекты и их части в космосе. Они больше не функционируют и могут быть даже опасными для действующих космических аппаратов. Не исключено, что космический мусор может начать проходить через плотные слои атмосферы и обломки окажутся на Земле.

В августе Роскосмос фиксировал семь тысяч тонн космического мусора на орбите. За объектами размером более 10 сантиметров следит автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Специалисты получают сообщения о приближении космического мусора при помощи 36 телескопов на территории России, Армении и Бразилии.

В ближайшие годы эта цифра может увеличиться. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт рассказал «360», что число опасных фрагментов в космосе растет, а полностью остановить их распространение пока не получается.

Сейчас насчитывают 25 тысяч осколков. Это те, чьи орбиты известны и отслеживаются, а их размеры больше 10 сантиметров. Но на самом деле опасны и те, что меньше этого размера Натан Эйсмонт.

Мусор появляется после окончания срока действия космических аппаратов. Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко рассказал, что каждый год заканчивается срок работы какого-либо спутника, но их никто не убирает оперативно с орбиты.

«Время существования спутника может длиться от трех до сотни лет. Естественно, мусор накапливается в том числе на орбите, где есть МКС», — отметил космонавт.

Все это создает риск аварии как для других спутников, так и для МКС. При этом «космическое ДТП» может привести к появлению еще большего числа осколков. Яркий пример — столкновение американского Iridium 33 и российского спутника «Космос-2251» в 2009 году. После аварии образовались тысячи других осколков.

Предотвратить аварии

По словам Эйсмонта, чтобы предупредить аварию в космосе, существуют специальные службы, которые следят за движением осколков. Если для аппаратов есть угроза, то выполняется маневр.

Уклонение представляет собой повышение и понижение орбиты МКС на некоторую величину. Космонавт Борисенко отметил, что в некоторых случаях, например при запоздалом сообщении об угрозе, маневр провести нельзя.

«Космонавтам в случае опасного сближения дается указание уходить в корабль-спасатель, которым является „Союз“, и там ждать указаний», — объяснил он.

Проблемой космического мусора озабочена ООН, которая выработала правила для предотвращения засорения. Эйсмонт отметил, что аппарат должен быть удален с орбиты в течение 12 лет после окончания срока службы. Правила касаются в том числе ракет-носителей.

«Как только космический аппарат вывели в пространство, ступень должна быть приведена на орбиту, где она сгорит», — объяснил он.

Но даже этих правил недостаточно, поэтому ученые ищут новые пути для ликвидации космического мусора. Среди возможных решений — запуск аппарата, превращающего частицы мусора в пыль, и создание спутника-уборщика, который накапливал бы мусор.

Однако создание и отправка в космос уборочных аппаратов — затратная и трудновыполнимая задача. По мнению Эйсмонта, пока что самое большое достижение — осознание всеми странами проблемы космического мусора и попытки разрешить ее.