Россия начала строить космический корабль «Арго». Ответ американцам?

В России начали создавать прототип частного многоразового космического корабля. «Арго» сможет не только доставлять грузы на Международную космическую станцию, но и возвращаться обратно не в виде падающего куска металла. Эта разработка вообще нужна?

Созданием «Арго» занимается компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) под руководством Сергея Сопова. По его словам, корабль изготовят из композитных материалов, что упростит установку оборудования. Корпус корабля создадут в Германии, так как в России такие технологии не используются. В то же время производство деталей и комплектующих впоследствии развернут в РФ. Начало наземных испытаний запланировано на первое полугодие 2021 года, а первый испытательный пуск — на 2024-й.

«Арго» будет состоять из многоразового возвращаемого аппарата, который сможет везти до двух тонн груза на МКС и возвращать до тонны. Взлететь и вернуться без ремонта и замены тех или иных деталей «Арго» сможет 20 раз.

О планах производства отечественного частного космолета стало известно в сентябре 2019 года. Он получил имя «Арго» в честь древнегреческого мифологического судна. Основное назначение «Арго» — снабжение орбитальной станции.

Аппарат будет состоять из одноразового двигательного отсека и многоразового возвращаемого блока. «Арго» сможет находиться возле МКС до 300 суток, а в автономном полете — месяц.

По своим характеристикам «Арго» близок к частному космическому кораблю Crew Dragon, который разработала компания SpaceX.

Цель «Арго»

Генеральный директор Национальной космической компании (НКК) Максим Куликов в беседе с «360» объяснил, для чего Россия решила создать «Арго» и почему этот проект актуален. По его мнению, за пилотируемой космонавтикой будущее.

Это, по сути, наш ответ [США] — пилотируемый грузовой корабль, который сможет обслуживать и МКС. Он экономически выгоднее, чем запуск одноразовых ракет, потому что он многоразового использования. Участвуют в этой разработке все наши основные госкорпорации вместе с МТКС Максим Куликов.

Источник фото: Pixabay

О каком «ответе» речь? Имеется в виду новость, появившаяся 27 мая, что США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС под названием Crew Dragon. Аппарат создала компания SpaceX.

Куликов отметил, что для нынешнего уровня развития космонавтики в стране нет необходимости срочно заниматься разработкой «Арго». При этом, уверен специалист, в ближайшие пять-десять лет этот вопрос будет актуален для строительства космических станций.

«Держава космическая, нам нужен свой пилотируемый грузовой корабль для обслуживания и космического строительства», — сказал Куликов.

Бессмысленная разработка

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев уверен, что никакого «Арго» в федеральной космической программе не существует и он вообще не нужен, потому что есть «Союз». Этот «ветеран» способен выполнять такие же задачи, поэтому «Арго» не нужен России для освоения космоса.

«„Арго“ появился на днях в связи с запланированным запуском Маском (Илон Маск — основатель SpaceX — прим. ред.) своего корабля. Роскосмосу хочется сказать, что он тоже может, поэтому настрочили такой проект на бумаге, назвали его „Арго“ и продают его средствам массовой информации. У нас есть „Федерация“ (новое название „Орел“ — прим. ред.), зачем нам второй? Как-то ответить на запуск Маска? У нас есть официальная программа. Там записан корабль „Орел“. Этот корабль аналогичен кораблю Маска — корабль нового поколения», — сказал Моисеев.

Специалист подчеркнул, что даже «Орел» не особо нужен для отечественной программы, потому что есть «Союз», который «может решить все задачи».