Женщина, которая три месяца работала личной ассистенткой принцессы из Саудовской Аравии, рассказала, через какие испытания ей пришлось пройти. По ее словам, начальница иногда наказывала подчиненных пинками, и ставила перед ними невыполнимые задачи. Отношения между принцессами или знаменитостями со своими ассистентами или горничными часто сопровождаются скандалами. «360» вспомнил некоторые из них.

«Ушла, чтобы выжить»

Экс-владелица антикварного магазинчика Кэтрин Коулман в 2015 году устроилась работать личной ассистентки принцессы из Эр-Рияда, пишет The Times. Женщину должность привлекла не только хорошей зарплатой, но и перспективой приключения.

Правда, в реальности работа больше походила на кошмар. Перед тем, как приступить к выполнению обязанностей, Кэтрин ознакомилась с инструкцией о своем поведении рядом с принцессой. Правила излагались на четырех листах. Одним из пунктов был запрет поворачиваться спиной к принцессе, пока та била слуг в качестве наказания.

Кэтрин также запрещалось спорить с нанимательницей, даже если та была не права. Нельзя было и заводить себе друзей среди остальной прислуги или вступать с кем-либо в интимные отношения. При этом Кэтрин предупредили, что если она во время работы нарушит закон Саудовской Аравии, то возможности обратиться за помощью в посольство ее родной страны у нее не будет.

По словам Кэтрин, работать оказалось сложно. Например, во время поездки в Париж она работала до четырех часов утра. Кэтрин пришлось мыть туалеты всех членов королевской семьи и стирать руками всю их одежду.

Но самым страшным было отношение принцессы к прислуге. Как утверждает Кэтрин, нанимательница обращалась со слугами как с животными, и в издевательстве над ними находила удовольствие.

Кэтрин рассказала об увиденных ею фото увечий, которые принцесса нанесла персоналу. Также от других слуг она слышала истории о наказаниях. В качестве извинений за свои действия принцесса часто дарила слугам дешевую бижутерию или даже деньги.

Кэтрин приняла решение об увольнении после того, как принцесса распорядилась, чтобы она наказала группу слуг. Нанимательница хотела, чтобы женщина разбросала их вещи по полу и полила сверху сиропом. Кэтрин просто выложила вещи слуг на кровати, не став ничем их поливать. Тогда принцесса обозлилась на нее. Уже на следующий день Кэтрин без объяснений отправили на психиатрическую экспертизу.

Поскольку покинуть Саудовскую Аравию без разрешения на выезд от своей работодательницы Кэтрин не могла, да еще и срок контракта не вышел — в случае разрыва ей пришлось бы платить большую неустойку (Кэтрин отработала только три месяца, а контракт был заключен на год).

Кэтрин решила вынудить принцессу ее уволить. Она пригрозила, что пожалуется на жестокость нанимательнице ее же брату, а по совместительству — опекуну.

Пока Кэтрин была в Саудовской Аравии, женщины в этой стране мало что могли сделать без разрешения опекуна-мужчины. Кэтрин пообещала принцессе, что не станет добиваться встречи с ее братом, если та позволит ей уехать домой без последствий.

Саудовская Аравия. Источник фото: Pixabay

Уже через два часа после разговора с принцессой Кэтрин держала в руках конверт с разрешением на выезд, и на следующий день улетела из страны. При этом она отметила, что ей было жаль оставлять своих коллег из обслуживающего персонала на растерзание тирану.

Наказание за фото

В июле прошлого года в Париже начался суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии. Женщина посчитала, что мужчина, нанятый для ремонта парижских апартаментов ее отца, снимал ее на камеру, поэтому оскорбила его и заставила целовать ее ноги.

Конфликт между принцессой и рабочим произошел в сентябре 2016 года. Мужчина находился в ванной и сделал несколько снимков, чтобы потом, по его словам, вернуть мебель на место. Однако в отражение зеркала во время съемки попало лицо принцессы. Она заметила это, разозлилась и обозвала мужчину. Затем потребовала отобрать у него телефон, а также принудила целовать ее ноги.

«Как можно отдать паспорт?»

Сондос Алькаттан — автор нескольких книг об уходе за собой и моде, популярная бьюти-блогерша и визажист из Кувейта. После того, как в стране в 2018 году облегчили трудовые условия филиппинских мигрантов, в частности, им разрешили брать один выходной в неделю и оставлять при себе паспорт, блогерша высказала свое недовольство этим.

Девушка удивилась, как можно отдать горничным их паспорта. «Но как можно отдать горничной паспорт? Если она уйдет однажды, кто мне это компенсирует? Что еще хуже, так это еженедельный выходной прислуги», — возмутилась женщина.

Все это барышня заявила в видеообращении, которое опубликовала на своей страничке в соцсети. Это сразу вызвало негодование со стороны пользователей. Позднее пост был удален, но скандал уже успел к тому времени разгореться.