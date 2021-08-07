Кошки массово мрут в домах британцев. Причину нашли в сухом корме

Владельцы кошек из Великобритании столкнулись с массовыми смертями своих питомцев. Ветеринары диагностировали у животных воспаление костного мозга и резкое сокращение клеток крови. Этот проявление называется панцитопения. Предварительное исследование показало, что причиной возникновения болезни могли стать сухие корма. Продукты, из которых их сделали, могла поразить ядовитая плесень.

Опасный корм

По данным королевского ветеринарного колледжа Великобритании, признаки панцитопении нашли у 528 кошек. Смертность среди животных составила 63,5%. В организации отметили, что это неполные данные, так как многих питомцев могли не привозить на обследование к ветеринарам.

В середине июня компания Fold Hill Foods отозвала с полок магазинов сухие корма для кошек Applaws и AVA (бренд Pets at Home). Это вызвало вопросу у ветеринарного колледжа и Государственного агентства по пищевым стандартам.

В надзорном ведомстве отметили, что в состав кормов вошли продукты, которые вызывают у животных аллергическую реакцию. Чтобы избежать неприятных последствий товар сняли с полок в магазине. Владельцам животных рекомендовали отказаться от покупки кормов. Если кошка уже съела свою порцию, то ее лучше показать специалистам.

Ветеринарный колледж провел собственное расследование в ходе которого сопоставил диеты животных. Выяснилось, что большая часть погибших котов ела сухой корм. Обычно панцитопению обнаруживают у одной-двух кошек в год. Но сейчас за короткий промежуток времени счет пошел уже на сотни.

Авторы исследования не исключили, что болезнь могли вызвать токсины, которые вырабатывает плесень, поражающая орехи и фрукты. Это предварительные выводы.

Представитель компании производителя кормов заявил, что сотрудничает с Государственным агентством по пищевым стандартам в рамках проводимого расследования.

«Мы прекрасно понимаем обеспокоенность владельцев кошек. Поэтому прикладываем все усилия, чтобы выяснить все обстоятельства заражения животных», — заявил он изданию The Guardian.

Ветеринарный колледж выпустил инструкцию для владельцев кошек в которой призвал показать животное ветеринарам, если оно стало вялым и в экскрементах появились следы крови. На ранних стадиях поставить диагноз специалисты могут по анализу крови и образцам костного мозга. Методы лечения пока не разработаны, так как не найден токсин. Поэтому пока рекомендовано обойтись поддерживающей терапией.

Меню для хищника

Ни один сухой корм никогда не будет лучше натуральной пищи для животного. Об этом в беседе с «360» заявил ветеринар Евгений Цыпленков. Он пояснил, что нужно помнить, что кошка прежде всего хищник и ее организм устроен для переработки сырого мяса

«Зубы, длина кишечника, кислотность, ферменты кошки — все это предназначено для уничтожения мышей и птиц. Когда мы начинаем своего хищника кормить только суррогатом в виде сухого корма, то происходят изменения», — рассказал эксперт.

Евгений Цыпленков пояснил, что идеальное меню для домашней кошки это сочетание сырого мяса и сухого корма. В природе хищники часто едят траву, которую не перерабатывается в их организме. Она нужна для эвакуации остатков пищи, которая остается в организме.

«Просто если хищник будет есть только мясо, то он будет ходить в туалет раз в четыре дня. Это неправильно. Поэтому они едят траву, которая раздражает кишечник и выводит остатки перед новой охотой. У домашних животных в роли травы выступает сухой корм, в котором еще содержатся витамины и минералы», — пояснил ветеринар. Он подчеркнул, что между кормлением кошки сырым мясом и сухим кормом нужно соблюдать разницу в пять часов.

Определить, что домашний питомец заболел очень просто — она начинает отказываться от еды и просто лежит.

«На протяжении тысячелетий кошки, когда заболевали, то не могли охотиться. Они просто лежали и ждали выздоровления. Все это время они использовали накопленный в организме жир. За это время или выздоравливали, или умирали», — рассказал эксперт.

В случае, когда кошка лежит и ничего не ест, ей нужно померить температуру. Если показатель будет выше 38 градусов, значит это отравление или плохая работа одного из органов. В этом случае питомца нужно сразу показать ветеринару для постановки диагноза.