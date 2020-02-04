Тысячи кошек и собак под угрозой гибели в Ухане. Их жизни в руках волонтеров

Коронавирус привел к смерти не только сотен людей, но и домашних питомцев. Жители Уханя уехали всего на пару дней, чтобы отметить с близкими Новый год, а вот вернуться уже не смогли. Город закрыли на карантин, а вместе с тем без хозяев остались 50 тысяч беззащитных кошек и собак. К ним на помощь отправились волонтеры. Неравнодушные люди пытаются спасти пушистых от неминуемой гибели.

Заложники карантина

Новый год в Китае празднуют 25 января. Накануне этой даты многие жители Уханя уехали из города к родственникам, чтобы вместе провести торжество. Перед праздником город покинули около пяти миллионов человек. Одними из них были владельцы двух кошек, которые планировали оставить любимцев всего на три дня.

Муниципальные власти Уханя 23 января полностью закрыли город на въезд и выезд. Причиной стала вспышка коронавируса. Очаг инфекции, из-за которой умерли 426 человек, находится именно в китайском Ухане.

Так кошки оказались в ловушке без воды и корма. Семейная пара не смогла вернуться домой, поэтому попросила помощи у волонтера Лао Мао. Мужчине пришлось забираться по ржавым трубам, чтобы попасть в комнату через балкон третьего этажа, пишет Daily Mail. Он нашел хвостатых под диваном. Животные были голодными, но живыми. Волонтер накормил питомцев и позвонил по видеосвязи их хозяевам. Те не смогли сдержать слез, увидев любимцев.

С закрытием въезда в город в беде оказались не только эти кошки. Всего в Ухане остались без присмотра около 50 тысяч домашних животных. Многие находят добровольцев и просят прийти к ним домой, чтобы покормить голодающих питомцев.

«Добровольцы в нашей команде, включая меня, с 25 января спасли более тысячи домашних животных. Все эти дни мой телефон не перестает звонить. Я едва сплю», — признался 43-летний Мао.

Вылечить нельзя уничтожить

Но далеко не всем так повезло, как той семейной паре и двум кошкам. Один из жителей потерял потерял кошку, не выезжая из города. Его положили в больницу из-за подозрения на коронавирус. Дом должны были продезинфицировать.

Мужчина договорился с управляющей компанией, что оставит питомца на балконе, а позже его заберет приятель. Диагноз не подтвердился и пациента выписали, только кошки у друга не было. Позже выяснилось, что сотрудники управляющей компании просто сунули ее в пакет и заживо закопали на пустыре. Видимо так боялись коронавируса, что не пожалели даже беззащитное существо.

В самой компании заявили, что действовали согласно закону о борьбе с инфекционными заболеваниями. Документом власти разрешили убивать зараженных диких животных, скот и птиц.

Сила слухов и домыслов

Ситуация с коронавирусом переросла в настоящую истерию. Люди скупают медицинские маски, убивают животных и боятся выходить из дома.

В какой-то момент в китайских соцсетях начали писать о том, что домашние питомцы могут быть разносчиками инфекции. После этого группы по защите животных сообщили, что всего за неделю на улицах стало больше брошенных кошек и собак. Более того, в Сети стали сообщать об убийствах хвостатых, прикладывая фотографии с мертвыми животными.

В Сюйчане, втором по количеству забелевших, решили пойти еще дальше. Там власти запретили выходить с собаками на улицу. Всем, кто нарушит запрет, пообещали истребление домашних любимцев.

Некоторые все же не смогли запереть животных в четырех стенах и стали покупать для них специальные маски. Кто-то и вовсе принялся мастерить ее сам.

«Я беспокоюсь о том, что мою собаку будут ненавидеть соседи. Я не нашел никаких масок для домашних животных, поэтому я сделал ее сам из бумажного стаканчика», — рассказал владелец пуделя Бейджинг Ван Фэнъюнь.

Вряд ли такая штука нужна собаке. Однако те. кто это придумал, явно вовремя подсуетились под волну нарастающего хайпа.

«Всемирная организация здравоохранения опубликовала заявление о том, что нет никаких доказательств того, что собаки и кошки могут быть заражены новым коронавирусом. Наши враги живут на грязных промышленных фермах, скотобойнях и мясных рынках», — напомнил пресс-секретарь китайской организации по защите прав животных PETA Asia Кит Го.

Если люди смогут придерживаться рациона без мяса, то человечество сможет избежать подобных бедствий в будущем, заключил специалист.