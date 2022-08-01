«Кошелек Порошенко» из семьи колхозников. Чем известен погибший в Николаеве украинский бизнесмен Вадатурский

Основатель и бессменный руководитель украинской сельскохозяйственной компании «Нибулон» Алексей Вадатурский погиб в возрасте 74 лет. Бизнесмен из списка Forbes в момент гибели находился в Николаеве. Кем он был и чем известен — в материале «360».

Одними из первых на гибель бизнесмена отреагировали в пресс-службе возглавляемой им компании.

«Алексей Афанасьевич вдохновлял своей искренностью, рвением, небывалым отношением к собственному делу и неиссякаемой жаждой жизни», — заявили в «Нибулоне». Глава офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что вместе с бизнесменом погибла его супруга — Раиса Вадатурская.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале опубликовал снимок Вадатурских и выразил соболезнования в связи с их гибелью.

«Сегодня в результате обстрела погиб Герой Украины, генеральный директор компании „Нибулон“ Алексей Афанасьевич Вадатурский и его жена Раиса Михайловна Вадатурская. <…> Глубокие соболезнования семье и вечный почет погибшим супругам!» — написал Сенкевич.

По словам городского головы, Вадатурский был «ангелом-хранителем» Николаева. Сенкевич отметил, что бизнесмен заставил людей поверить в то, что Николаев вновь может стать судостроительной столицей Украины.

Из семьи колхозника в список Forbes

Алексей Вадатурский родился в Одесской области 8 сентября 1947 года. По данным из открытых источников, он вышел из семьи колхозников — сельское хозяйство в дальнейшем определило его судьбу.

В 1971 году он окончил Одесский технологический институт имени Ломоносова. До 1991 года работал на Трикратском комбинате хлебопродуктов и в Николаевском областном управлении хлебопродуктов. После — основал сельхозпредприятие «Нибулон», которое занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и развитием животноводства.

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По информации РБК, Вадатурский входил в число богатейших людей Украины. Журнал Forbes в прошлом году разместил предпринимателя на 24-м месте. Состояние погибшего тогда оценивали в 430 миллионов долларов. Бизнес он делил со своим сыном Андреем, которому принадлежат 20% «Нибулона». По данным издания, в 2007 году Алексею Вадатурскому присвоили звание Героя Украины — за вклад в укрепление агропромышленного комплекса страны.

«Кошелек Порошенко»

В украинской прессе Вадатурского негласно называли «кошельком» бывшего президента страны Петра Порошенко. По данным издания «Газета.ru», бизнесмен получил такое прозвище неспроста. Во время проведения «антитеррористической операции на юго-востоке Украины», Вадатурский активно спонсировал ее. Деньги шли на ведение боевых действий против Донецкой и Луганской народных республик.

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Погибший не скрывал своих связей с Порошенко, сообщил «Царьград». Автор статьи отметил, что предприниматель призывал украинцев голосовать именно за экс-президента страны. Сын бизнесмена Андрей Вадатурский избрался в Раду VIII созыва — от партии Петра Порошенко. Издание отметило, что погибший «удостоился» включения в российский санкционный список.

Месть или случайность?

Столь властные и состоятельные украинские люди не гибли в стране с 1996 года, заявил обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин. Он предположил, что могло стать причиной гибели Вадатурского.

По мнению Стоякина, предприниматель мог стать случайной жертвой прилета ракеты. По некоторым данным, его дом находился на незаконно занятой территории воинской части — это повышает риск оказаться под обстрелом.

Другой возможной причиной гибели журналист назвал сведение счетов в украинской политике. Компания Вадатурского имела значительный вес — на ее полях выращивалось зерно. Оно хранилось на элеваторах «Нибулона» и перевозилось его же судами. Аккуратный прилет снаряда в дом бизнесмена, ориентированного на Порошенко, мог стать «местью» президента Владимира Зеленского.

Глава Минсельхоза Херсонской области Алексей Ковалев заявил, что у Вадатурского были разногласия с украинским руководством. Из-за этого он мог занять пророссийскую позицию, отметил министр.