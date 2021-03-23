Корпорации для мигрантов. Использовать приезжих рабочих смогут только крупные компании

Правительство не разрешило малому бизнесу набирать мигрантов на стройки. Их смогут задействовать только крупные компании. Возможно, так хотят контролировать условия труда наемных рабочих, которые уже стали частью экономики России. Вот только от такого контроля есть риски для всего строительства.

Малые и средние строительные компании не смогут привлекать выходцев из стран ближнего зарубежья. Такое разъяснение дали в Министерстве строительства и ЖКХ России в ответ на запрос Уральского объединения строителей, написал отраслевой журнал «Вестник».

В письме Минстрой сослался на алгоритм действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан. В министерстве уточнили, что крупными считаются компании, в которых в среднем работают более 250 человек и которые имеют доход более двух миллиардов рублей.

Однако наймом рабочих чаще всего занимается именно малый и средний бизнес, выступая в качестве подрядных организаций для крупного. Поэтому ограничения могут привести к срыву сроков строительства.

Забота или видимость?

Не исключено, что Минстрой пытается контролировать условия работы и защиту здоровья приезжих, предположил в беседе с «360» эксперт трудовой миграции антидискриминационного центра «Мемориал» Андрей Якимов. Идея заключается в том, что обеспечить мигрантам нормальные условия труда смогут именно компании с крупным уставным капиталом.

«Кроме того, они оформляют все необходимые документы с иностранными гражданами, устраивают их на работу абсолютно легально. И логика ограничения может быть в том, чтобы хоть как-то сохранять иллюзию ограничения потоков людей из стран происхождения мигрантов в условиях коронавируса», — отметил Андрей Якимов.

При этом эксперт подчеркнул, что в российской экономике мигранты нужны практически везде. Но самим зарубежным рабочим ничего не мешает поменять работодателя после приезда в Россию. По закону это вполне допустимо.

«Мне кажется, сейчас нужно просто потихонечку открывать границы. Люди из отправляющих стран заждались возможности влиться в нашу экономику. А экономика у нас просела значительно, ей пора расти. С чего расти — не очень понятно. Раз уж с другими вариантами бизнеса никак, то пусть хоть с мигрантов растет», — сказал Якимов.

Слишком много «высших»

Эксперт добавил, что российских трудовых ресурсов по ряду направлений уже не хватает. Это связано с тем, что слишком много людей получили высшее образование.

«У нас на рынке труда переизбыток людей с высшим образованием, претендентов на руководящие должности, белых воротничков. А, скажем, синих воротничков уже не хватает, не говоря уж о представителях рабочих специальностей. Конечно, возможно переквалифицировать рабочую силу: внедрять курсы переподготовки, вводить какие-то новые средства производства, роботов и тому подобное», — сказал Андрей Якимов.

Но подобная модернизация занимает время и стоит немало. Переподготовка будет означать, что грамотные кадры придут лишь через некоторое время. А для работы на новых станках здесь и сейчас нужны дорогостоящие специалисты. Поэтому в условиях демографического и экономического спада привлечение мигрантов — оптимальный выбор.

Полноправная часть экономики

«В условиях открытых границ получается обоюдный интерес и у мигрантов, стремящихся обеспечить себе какой-то заработок, и у небольшого бизнеса, которому по умолчанию не хватает средств на переподготовку или техническое переоснащение. Так что иностранные граждане — уже полноправная часть российской экономики, ничего не поделаешь», — признал эксперт.

Андрей Якимов отметил, что это совершенно не означает, что нельзя в то же время проводить какое-то техническое переоснащение или переподготовку. Но сегодня некоторые сферы уже практически целиком зависят от иностранных рабочих, например то же строительство.

«Везде, где есть экономика, реальной сектор, где что-то строится, что-то производится, везде рабочие руки нужны. Как говорится, от тайги до британских морей. Скорее всего, ограничение вызовет нелегальный ввоз мигрантов. Поэтому можно и нужно поднимать вопрос о правовых гарантиях для иностранных работников. За этим необходимо следить», — подчеркнул эксперт.