Коронавирусные войны в Африке. Нигерийские силовики за нарушение карантина убивают без суда и следствия

Нигерийские силовики, предположительно, убили 18 человек из-за нарушений карантина. Однако причины насилия в стране гораздо более глубинные.

В Нигерии введены жесткие меры по борьбе с пандемией: ограничено передвижение между городами, во многих городах, включая столицу, город Абуджа и крупный город Лагос, введен режим самоизоляции, полиция патрулирует улицы и проверяет у людей температуру. При этом нередко полицейские превышают свои полномочия.

О жертвах антикоронавирусной кампании в Нигерии сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на нигерийскую Национальную комиссию по правам человека. Согласно отчету комиссии, за последнее время поступило 105 жалоб на нарушения прав человека правоохранительными органами, 8 из которых свидетельствуют об убийствах без суда и следствия. Всего в период пандемии было зафиксировано 18 таких случаев.

Ранее Нигерию называли самой подготовленной к пандемии из всех стран Африки. Действительно, по африканским меркам медицина там достаточно развита — по крайней мере, в стране действует 15 лабораторий, где можно сделать тест на коронавирус. Но несмотря на все меры, коронавирус продолжает распространяться по Нигерии: за последнюю неделю количество зараженных в стране увеличилось почти втрое и теперь составляет более тысячи человек.

Более того, растет и преступность: во время карантина резко активизировались банды грабителей, так что мирные жители вынуждены сами браться за оружие — полиция не всегда помогает.

Жертвы борьбы с терроризмом

Но коронавирус — не единственная и не главная проблема в стране. Недавно «360» рассказывал о нигерийском пиратстве и его истоках. На суше обстановка тоже неспокойная, а истоки все те же — борьба за нефть между западной и восточной частью страны. В Нигерии действуют террористические группировки и повстанческие движения, которые прикрываются религией.

Дело в том, что на востоке, где как раз находятся залежи черного золота, живут преимущественно христиане, а вот беднейшие западные регионы населены мусульманами. И те, и другие готовы добиваться монополии на нефть с оружием в руках.

Христианская вооруженная группировка «Движение за освобождение дельты Нигера», помимо захватов иностранных нефтяных судов, регулярно нападает на мусульман — в 2013 году они и вовсе угрожали «крестовым походом» на мечети. В свою очередь, радикальные исламисты из «Боко Харам», в 2015 году присягнувшие на верность ИГ*, совершают теракты как внутри страны, так и за ее пределами. А между этих двух огней — мирное население.

12 нигерийских штатов в которых действуют законы Шариата. Источник фото: Wikimedia

Нигерийские военные стараются гасить эти конфликты и регулярно проводят антитеррористические операции, в ходе которых, к сожалению, нередко гибнут и мирные жители. Например, в середине апреля сообщалось о жертвах среди гражданского населения в результате авиаударов по лагерю «Боко Харам».

Коронавирус же только усугубляет ситуацию в стране: вооруженные силы не всегда справляются с террористической угрозой и не имеют возможности контролировать все регионы. Соответственно, безопасное передвижение по стране тоже не гарантировано.

И если в крупных городах есть более-менее развитая медицинская инфраструктура, отдаленные от центра регионы оказались в данной ситуации отрезаны от внешнего мира. И из-за этого там творится хаос: например, недавно около 300 неизвестных боевиков атаковали деревни штата Кацина на севере страны, в результате чего погибли 47 человек. Аналогичный инцидент произошел в начале марта в штате Кадуна — тогда сообщалось как минимум о 50 жертвах среди мирных жителей.

Поэтому в нигерийских городах полиции приходится бороться не только с нарушителями карантина, но и с террористами и бандитами. И уровень насилия от этого только возрастает. Тем более, что полицейские и сами иногда не прочь воспользоваться ситуацией: например, недавно глава полицейского департамента по связям с общественностью рассказал о зафиксированном случае, когда полицейский вымогал деньги у горожан.

*Запрещенная я России террористическая организация