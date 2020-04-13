Эпидемия коронавируса ведет к росту преступности и насилия. России грозит сезон дачных грабежей

В Великобритании около 400 церквей перевезли ценные вещи в Лондонский Тауэр, боясь ограблений во время режима изоляции. В Мексике «социальное дистанцирование» привело к резкому увеличению уровня преступности. Этой тенденции есть объяснение, но ждет ли Россию та же ситуация?

Власти Мексики надеялись, что «социальное дистанцирование» и самоизоляция приведут к сокращению преступности. Результат получился противоположный.

В городе Хуарес процветает организованная преступность. С карантином из-за пандемии коронавируса люди остаются без работы. И, скорее всего, многие из них отправятся работать на нелегальный рынок и присоединятся к ряду криминальных групп ради выживания. Об этом пишет Dallas News.

«В конце марта, когда коронавирус стал более распространенным, казалось, что у нас будет значительное сокращение [насилия]. К сожалению, этого не случилось», — сказал мексиканский президент Лопес Обрадор.

В начале апреля в городе Сьюдад-Мадеро погибли 19 человек в результате перестрелки между конкурирующими бандами наркодилеров. А на предыдущей неделе был застрелен мексиканский мэр Обед Дурон Гомес. Его убили после того, как он заблокировал дороги к своему городу, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса.

Как передает Daily Sabah, Гомес получил послания с угрозами от преступных группировок, так как они использовали заблокированный район для поставок наркотиков.

В Великобритании преступность, наоборот, сократилась на 21% благодаря карантину. Однако полиция предупредила, что преступники стали угонять автомобили и другие источники металла, чтобы продавать их в качестве лома.

В итоге перестраховаться решили около 400 церквей по всему Лондону. По сообщениям BreitBart, за последние несколько недель они тайно перевезли ценные вещи в Лондонский Тауэр и другие безопасные места. Предметы включают в себя картины, предметы искусства, артефакты и «редкое и необычное» серебро.

Нежелание работать

Почему в Великобритании общий рост преступности упал, а в Мексике вырос? Психолог Андрей Зберовский считает, что это зависит от традиций и культуры страны. В Британии поклонения бандитизму никогда не было. В Мексике эта культура существует и процветает очень давно.

В целом рост насилия в таких условиях неудивителен. По словам эксперта, любые неблагоприятные периоды в истории общества обычно ведут к ослаблению государственной власти и полицейско-военного контроля. В этот момент активизируются люди определенной категории. Они обычно ведут паразитирующий образ жизни, не имеют образования и, скорее всего, уже были замешаны в криминале.

«Для них эта ситуация воспринимается как шанс, который дала жизнь для того, чтобы заработать денег и добиться более высокого социального статуса. Они им, конечно, пытаются воспользоваться», — говорит Зберовский.

Это всегда силовой способ захода — откровенный криминал, банды, разгромы, насилие.

Способ борьбы один. Власть должна усиливаться в периоды кризиса. Полицейское и военное присутствие нужно увеличивать. Суды должны функционировать быстрее Андрей Зберовский психолог.

Важно понимать, что таким промышляют люди, которые не хотят работать при любых режимах. Просто в обычное время они больше боятся государства.

Те граждане, которые остались без работы из-за пандемии, скорее всего, не пойдут на криминал. Они обращаются к государству и требуют помощи у него. Они могут устраивать митинги, выходить на площади, но грабежом заниматься не станут.

«У нормального человека есть определенный уровень ответственности за себя и свою семью. Он понимает, что криминал — это всегда риски и опасность», — подчеркивает психолог.

Сезон грабежей

В России культура бандитизма не прославлена, как в Мексике, но опасность все-таки есть. По словам Зберовского, в стране огромное количество людей с судимостями. И если государство не сможет эффективно контролировать их, то вспышки насилия не исключены.

Вторая проблема — это гастарбайтеры. Они оказались в крайне затруднительном положении. Люди потеряли работу, при этом не имеют никакого пособия, прописки или гражданства. Уехать сейчас они вряд ли смогут, потому что сообщение между странами закрыто. Все, что им остается, — это убегать туда, где меньше полицейского контроля, то есть в дачные районы. Скорее всего, если самоизоляция не закончится в апреле, то в мае начнутся дачные грабежи. Уровень насилия в сельской местности может возрасти.