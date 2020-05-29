Коронавирус в России и в мире. Главное на 29 мая

В мире коронавирусной инфекцией заразились более 5,7 миллионов человек. На первом месте остается США — число инфицированных граждан достигло 1,7 миллиона. На втором месте Бразилия — 411 821 человек. Россия занимает третье место — количество выявленных случаев в стране составляет 379 051. В США отметили впервые за 124 года Бостонский марафон, а в Финляндии ученые научили собак находить больных COVID-19. Последние новости о коронавируса в России и в мире — в материале «360».

В России

Свыше 150 тысяч россиян вылечились от коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в стране выявлено 379 051 случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали 4142 человека.

В Москве продолжается массовое тестирование граждан — его прошли уже 50 тысяч человек. У 14% жителей выявили маркеры коронавирусного возбудителя нового типа. У 12% уже сформировались антитела.

Российские регионы постепенно ослабляют режим самоизоляции. В Подмосковье с 29 мая снова откроются парки. Ограничений по времени прогулок не будет, но полиция будет следить, чтобы все посетители были в масках.Также в регионе заработают все магазины. При этом, кафе и рестораны по прежнему остаются закрыты.

В Санкт-Петербурге с 1 июня отменяется обязательная самоизоляция.Теперь она носит рекомендательный характер для граждан старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Обязательным условием остается ношение средств индивидуальной защиты в транспорте и магазинах.

В Севастополе с 1 июня заработают летние кафе и фитнес-центры. Жителям также разрешат гулять по набережным, в скверах и парках, на площадях. Помимо этого начнут курсировать маломерные прогулочные и экскурсионные катера. Заработают частные образовательные организации, автошколы, центр «Мой бизнес», фотоцентры.

В Челябинске сотрудникам скорой выдали спецодежду, которую закупили в магазине для танцев. Администрация региона заявила, что эти комбинезоны гораздо удобнее и надежнее одноразовых хирургических халатов. Они эффективнее, плотнее и не распахиваются при движении.

В Нижегородской области возбудили уголовное дело после фейка о коронавирусе в отношении россиянина. Он опубликовал в соцсетях фейковый ролик о ситуации с вирусом в регионе. Мужчина призывал не вызывать неотложку в случае заражения инфекцией, потому что «всех заберут и убьют».

В Якутии до 1 июня планируют вывезти всех вахтовиков с Чаяндинского месторождения.Там в апреле произошла вспышка коронавирусной инфекции. Больных COVID-19 там практически не осталось.

В Екатеринбурге перенесли VII Всероссийскую летнюю Универсиаду. Она должна была пройти в июле–августе 2020 года. Теперь плановые даты проведения перенесли на сентябрь–октябрь.

В мире

В США впервые за 124-летнюю историю отменен Бостонский марафон. Изначально из-за пандемии его перенесли на 14 сентября, но теперь его совсем отменили. Вместо обычного мероприятия, организаторы проведут «виртуальный забег». Участникам вернут сумму вступительного взноса.

Во Франции открывают сады и парки. Правда с небольшим ограничением — нельзя будет собираться в группы больше 10 человек.

Властям Южной Кореи пришлось возвращать карантин. За прошедшие сутки зафиксировали 79 случаев заражения инфекцией. Это самый большой показатель в стране с апреля. С 29 мая и до 14 июня там опять закроют музеи, художественные галереи и парки. Жителей попросили избегать общественных мест, включая рестораны и бары.

В Бангладеше власти решили закрыть публичные дома на время угрозы распространения вируса. Один из самых больших борделей мира — целый город под названием Даулатдия — лишился клиентов. Свыше 1,5 тысячи проституток умирают от голода.

В Японии наследный принц и его семья сшили 30 защитных костюмов. Они передали их медработникам. К халатам они приложили записки с благодарностями всем медикам, которые борются с коронавирусом.