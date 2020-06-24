Коронавирус в России и в мире. Главное на 24 июня

В России

Вторая группа добровольцев получила вакцину от коронавируса. В Сеченовском университете препарат ввели 20 испытуемым. В первые часы после вакцинации у добровольцев повысилась температура и начала болеть голова.

Российские семьи смогут получить еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Дополнительные выплаты действуют в рамках поддержки населения в период эпидемии. Также если оба родителя остались без работы, они продолжат получать по три тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице до конца лета.

Сложная ситуация складывается в Республике Тыва. В регионе неблагоприятная эпидемическая обстановка — ежедневно выявляется 140-150 заболевших. Власти приостановили работу общественного транспорта, а жителям запрещено покидать свои населенные пункты.

В регионе от коронавируса скончался верховный лама Джампел Лодой. Его госпитализировали неделю назад.

Власти Крыма планируют открыть детские оздоровительные лагеря с 1 июля. Также на полуострове с начала июля заработают санаторно-курортные организации, предприятия в области искусства, спорта, отдыха и развлечений.

В Челябинской области из-за коронавируса отменили Бажовский фестиваль народного творчества. Его перенесли на следующий год.

В мире

В Великобритании объявили о смягчении карантинных мер. С 4 июля откроются бары, рестораны, отели и парикмахерские. При этом социальная дистанция пока остается обязательной.

В Южной Корее закрыли порт Камчхон. У 16 моряков с российского судна, пришвартованного в Пусане, обнаружили коронавирус. С членами экипажа контактировали около 160 человек. Их всех отправили на самоизоляцию.

В Сербии у первой ракетки мира Новака Джоковича выявили коронавирус. Вирус обнаружили и у жены теннисиста. Дети здоровы.