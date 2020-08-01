Коронавирус в России и в мире. Главное на 1 августа

В России

В России выявили 839 981 случаев заражения. За последние сутки зафиксировано 5 482 новых заболеваний. 13 963 пациентов с COVID-19 не смогли побороть заболевание, согласно данным стопкоронавирус.рф.

Прибывающих в страну иностранцев будут пускать только со справкой об отсутствии коронавируса. Ее наличие будут проверять перед посадкой в самолет. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Российское лекарство, способное помочь перебороть коронавирус, прошло первый этап международных исследований. Тесты показали, что препарат безопасен при лечении пациентов.

В Екатеринбурге в больницу поступила пациентка со 100% поражением легких. Врачам удалось ее спасти. Женщине даже не потребовалась реанимация.

В Курганской области отложили ослабление ограничительных мер. На днях в регионе зафиксировали 33 новых случая заражения инфекцией.

С 1 августа в Москве заработают кинотеатры. Посетителям нужно будет носить маски, соблюдать дистанцию и приходить за 15 минут до начала сеанса, чтобы избежать очередей. Столичным музея разрешили проводить экскурсии до 20 человек, но с соблюдением всех безопасных норм.

В мире

С 1 августа Абхазия одновременно с Россией открывает границы. По мнению Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация в стране благополучная. Для отдыха туристам при себе нужно иметь справку об отсутствии COVID-19.

В Испании ученые придумали спрей от коронавируса. Он должен помочь прекратить распространение инфекции. Планируется, что препарат будет имитировать клеточную поверхность, к которой присоединяются молекулы коронавируса, и перехватывать эти частицы.

Опрос показал, что около 80% жителей США считают власти Китая виноватыми в пандемии коронавируса. Из них 51% думает, что действия Пекина способствовали распространению в других странах, а 27% в этом уверены.

В Лондоне восковые фигуры из Музея мадам Тюссо выставили на улицу с соблюдением безопасных норм. Они были в масках и расставлены с учетом социальной дистанции.