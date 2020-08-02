Коронавирус в России и мире. Главное не 2 августа

Прививки от коронавируса начнут ставить в октябре. В Москве снова начали штрафовать за отсутствие масок. Пандемия, считают в ВОЗ, закончится еще не скоро.

В России

К 1 августа в стране было выявлено 845 443 заболевших (+5462 за сутки). С начала эпидемии умерли 14 058 пациентов (+95), 646 524 выздоровели (+8114). Число активных случаев составило 184 861 (–2747).

Вакцина, разработанная в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, прошла клинические испытания. Ее массовое применение начнется в октябре, сообщили в Минздраве. Вакцинация будет бесплатной, первыми прививку от COVID-19 получат врачи и учителя.

В Москве начали массовые проверки соблюдения масочного режима в общественных местах. За май–июль штрафы уже выписали шести тысячам торговых точек. Общая сумма выплат составила более 300 миллионов рублей. Помимо бизнесменов штрафуют и покупателей в магазинах, и пассажиров в метро.

Первые туристы из России приехали в Абхазию. Границу с республикой открыли 1 августа.

В Швейцарию можно будет попасть с 15 августа. Рейсы между Москвой и Женевой начнут выполняться раз в неделю. Всех прибывающих из России отправят на 10-дневный карантин. И даже в этом случае полететь в страну смогут только швейцарские граждане, те, кто имеет вид на жительство, и лица, «испытывающие абсолютную необходимость». Ее будут оценивать в швейцарском посольстве.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в мире превысило 17,6 миллиона. Больше всего заболевших выявлено в США (4,6 миллиона), Бразилии (2,7 миллиона) и Индии (почти 1,7 миллиона). По числу смертей лидируют Соединенные Штаты (154 319). Далее следуют Бразилия (93 563), Мексика (46 688), Великобритания (46 278), Индия (36 511).

ВОЗ считает, что пандемия продлится еще долго. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что подобный кризис «происходит раз в столетие», а его последствия будут ощущаться еще несколько десятилетий.

В Казахстане сделали первую прививку от COVID-19. Австралийский препарат, который проходит первую фазу клинических испытаний, ввели директору республиканского центра вакцинологии. Казахстан планирует присоединиться к испытаниям вакцины, чтобы получить возможность закупать ее со скидкой.

В Финляндии отменили рекомендации о переводе сотрудников на удаленную работу и разрешили проводить массовые мероприятия с участием более 500 человек.