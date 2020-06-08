Коронавирус в России и мире. Главное на 8 июня

Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч. Заболел главный раввин России Берл Лазар. Цифровые пропуска в Москве могут отменить 14 июня.

В России

По состоянию на утро 7 июня в стране было зарегистрировано 467 673 случаев заражения коронавирусом (+8984 за сутки), 5859 человек умерли (+134), 226 731 выздоровел (+5343).

За сутки в Москве выявили 1956 случаев, в Московской области — 754, в Санкт-Петербурге — 340, в Нижегородской области — 317, в Свердловской — 240. Эти регионы лидируют и по общему числу заболевших.

Топ-10 регионов по числу выявленных случаев COVID-19:

1. Москва (195 017),

2. Московская область (44 232),

3. Санкт-Петербург (18 509),

4. Нижегородская область (12 137),

5. Свердловская область (7419),

6. Ростовская область (6166),

7. Республика Дагестан (5858),

8. Красноярский край (5301),

9. Тульская область (4620),

10. Калужская область (4511).

У главного раввина России Берла Лазара диагностировали COVID-19. Лазар находится под наблюдением врачей, его состояние не вызывает опасений.

Власти Москвы обсуждают отмену цифровых пропусков, нужных для поездок по городу. Ожидается, что пропуска отменят с 14 июня, а официально объявят об этом в понедельник, 8 июня.

Остальные российские регионы также постепенно снимают ограничения. Калмыкия с 9 июня запускает городской и пригородный общественный транспорт — автобусы в Элисте не ходили с конца марта. Одновременно открываются все непродовольственные магазины.

В Алтайском крае жителям разрешили заниматься спортом на открытом воздухе, возобновилась работа части санаториев и магазинов одежды и промтоваров.

При этом Туву, наоборот, с 8 июня закрывают на карантин.

В Северодвинске, где заразились рабочие судостроительного завода «Севмаш» и центра судоремонта «Звездочка», больницу скорой помощи целиком отдали для пациентов с коронавирусом. С 6 июня город закрыли на въезд и выезд. Всего в Архангельской области к 7 июня было выявлено почти три тысячи заболевших, из них 1370 — в Северодвинске (+46 за сутки, из них 36 — это сотрудники оборонных заводов).

Тем временем, в Краснодаре после открытия летних ресторанов молодежь высыпала на улицы, устроив импровизированную дискотеку. Масок на молодых людях не было.

Одна из девушек пробежалась по машине ДПС. МВД проводит проверку.

До 23 мая для передвижения внутри кубанских городов нужно было получить пропуск. Сейчас пропуска остались для поездок между городами.

Известные телеведущие гуляют без масок, постят это в соцсетях и и не видят никаких проблем. Лариса Гузеева, в марте матом ругавшая россиян за прогулки, теперь теми же словами кроет подписчиков, упрекнувших ее в отсутствии защиты в общественном месте.

Поводом послужили фото из магазина, которые ведущая выложила в Instagram. Вскоре она объяснила, что это были снимки со съемок.

«Без маски и без перчаток, потому что работаю в телевизоре. В телевизоре работаю, потому что училась на артистку в институте», — заявила Гузеева. При этом, судя по фотографиям, некоторые члены съемочной группы, как и Гузеева, работают без масок. Также далеко не по всем снимкам понятно, что это работа, а не обычный поход в магазин.

Теледоктор Елена Малышева сняла на видео свою прогулку по центру Москвы. По ГУМу она ходила без маски и перчаток. Малышева купила там мороженое.

«Вот какое счастье! Боже ж ты мой! Ем мороженое. Нарушаю все на радостях!» — заявила она.

Также в соцсетях выложили видео, на котором ведущая выходит из магазина без средств защиты, садится в Mercedes и уезжает. Дверь ей открыл водитель в медицинской маске и перчатках.

Ранее Малышева неоднократно говорила о необходимости носить маску в общественных местах и сама это демонстрировала.

В мире

Число умерших от коронавируса превысило 400 тысяч человек. По последним данным, скончался 401 251 заболевший. Каждая четвертая жертва COVID-19 из США — 110 047 смертей, далее идет Великобритания — 40 625 смертельных случаев, Бразилия 35 930, Италия — 33 899, Франция — 29 158, Испания — 27 136.

Число заболевших в мире приближается к семи миллионам — 6 962 392 человека. Более 3,1 миллиона выздоровели.

Топ-10 стран по числу заболевших:

1. США (1 928 594),

2. Бразилия (672 846),

3. Россия (467 073),

4. Великобритания (287 621),

5. Индия (257 392),

6. Испания (241 550),

7. Италия (234 998),

8. Перу (191 758),

9. Франция (191 102),

10. Германия (185 750).

В Индии, где за сутки регистрируется около 10 тысяч новых заболевших (в конце мая было по семь-восемь тысяч), начали смягчать карантин. Заработали магазины и лавки, в ближайшее время могут открыться храмы.

В Нью-Йорке и Чикаго отменили комендантский час. Также крупнейший город США решил с 8 июня ослабить карантинные меры. Нью-Йорк остается главным центром распространения коронавируса в стране. Из-за массовых акций протеста, вызванных убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, власти ожидают увеличения числа заболевших.

Летний чемпионат мира по биатлону отменили из-за коронавируса. Он должен был пройти с 19 по 23 августа в Баварии.

Во Франции вслед за Италией решили серьезно повысить штрафы за выброшенные на улицу маски. Штраф вырастет с нынешних 68 евро (5,2 тысячи рублей) до 135 евро (около 10,4 тысячи рублей). В конце мая в Италии в разы повысили штрафы за оставленный на улице медицинский мусор. В Риме нарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 евро (39 тысяч рублей).