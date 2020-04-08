Коронавирус в России и мире. Главное на 8 апреля

В России за последние стуки зафиксировано 7497 (+1154) случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 494 (+88) человек, умерли — 58 (+11) пациентов. Под медицинским наблюдением из-за подозрений на заболевание находятся 1861 человек.

Случаев распространения коронавируса не зафиксировано только в четырех регионах страны — на Чукотке, Алтае, в Туве и Ненецком автономном округе.

Число зараженных во всем мире составляет 1 398 786 человек. Излечились 298 514 пациентов, умерли — 80 954.

В России

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что за сутки выписался 41 человек, на лечение поступили 29 заболевших. Сейчас под наблюдением медиков находятся 389 человек, у 226 подтвержден COVID-19. Из 32 пациентов, находящихся в реанимации, 14 подключены к аппарату ИВЛ.

Министерство образования РФ сообщило, что не намерено отменять ЕГЭ для выпускников школ. Учебный год будет продлен до 8 июня, тогда же начнутся экзамены для одиннадцатиклассников.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России сообщило о начале клинических исследований трех препаратов для лечения коронавирусной инфекции — «Мефлохина», «Гидроксихлорохина» и «Калидавира». Тесты будут проводиться в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А. И. Бурназяна.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство разрабатывает новый пакет мер по поддержке россиян и экономики в условиях пандемии. Он анонсировал широкий круг решений.

Президент Владимир Путин предупредил население, что пик коронавируса в стране еще не пройден, и призвал учиться на чужих ошибках, а не на своих.

В России были заведены первые два уголовных дела, связанных с распространением фейковой информации в Сети. Один из пользователей опубликовал заведомо ложную информацию о появлении бронетехники в Ленинградской области. Другой — написал в соцсетях, что вирус был разработан в российском центре «Вектор» и распылен на территории Китая и России.

Был оштрафован Пресненским судом на тысячу рублей москвич Иисус Воробьев. Он выгуливал в закрытом сквере собаку и нагрубил патрульным, которые сделали ему замечание.

В мире

Специалисты техасского университета США высказали предположение, что распространение и смертность от COVID-19 связаны с вакцинацией БЦЖ. Там, где ее не было, количество жертв составляет 40 случаев на миллион, там, где применялась — 4,28 случая на миллион.

Из-за пандемии коронавируса будет введен режим ЧС в семи префектурах Японии. Об этом сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Британские власти сообщили, что премьер-министр страны Борис Джонсон, у которого был подтвержден коронавирус, не был подключен к аппарату ИВЛ. Он получил кислородную поддержку. До этого политик десять дней самостоятельно лечился от инфекции у себя дома.

В Иране от отравления метиловым спиртом умерли более 600 человек. Предполагается, что они таким образом пытались защититься от коронавирусной инфекции. В стране из более 60 тысяч случаев заражения умерли 3700 человек.

Глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тора сообщил, что в Великую субботу перед Пасхой церемонию схождения благодатного огня проведут без паломников. Но желающие смогут посмотреть прямую трансляцию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который считает, что во время пандемии не нужно устраивать ажиотажа, а спокойно и красиво заниматься своим делом, заявил, что готов помогать медикам в лечении зараженных.

Критике президента США Дональда Трампа подверглась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По его мнению, организация сильно «напортачила» в ситуации с коронавирусом. Трамп напомнил, что ВОЗ рекомендовала Вашингтону не закрывать границы, и порадовался, что не послушал совета.