Коронавирус в России и мире. Главное на 7 июня

Число выявленных больных в России превысило 450 тысяч. В храмы и мечети не пустят без маски. Принц Уильям поработал волонтером на горячей линии для тех, кому страшно во время эпидемии.

В России

По данным на утро 6 июня, с начала эпидемии в стране выявили 458 689 заболевших (+8855 за сутки), из них 5725 умерли (+197), 221 388 выздоровели (+8708).

Топ-10 регионов по числу инфицированных:

1. Москва (193 061),

2. Московская область (43 478),

3. Санкт-Петербург (18 169),

4. Нижегородская область (11 820),

5. Свердловская область (7179),

6. Ростовская область (5965),

7. Республика Дагестан (5743),

8. Красноярский край (5136),

9. Тульская область (4505),

10. Калужская область (4431).

Из-за распространения коронавируса в нескольких регионах решили не проводить парад Победы, который планировался на 24 июня. Об отмене мероприятий заявили власти Пермского края, Белгородской, Томской и Орловской областей. В Белгороде парад могут провести 12 июля — в годовщину танкового сражения под Прохоровкой в 1943 году.

Московские храмы и мечети открылись для верующих после двухмесячного карантина. Посетителей разрешено впускать только в масках. Также прихожане должны соблюдать социальную дистанцию. Если маски нет, сотрудники храма обязаны ее выдать, сообщили в РПЦ. В Подмосковье церкви открылись для прихожан в конце мая.

До конца месяца в больницы поступит российский препарат для лечения осложнений коронавируса «Илсира». Лекарство разрабатывали для лечения ревматоидного артрита, но оно оказалось эффективным и в борьбе с коронавирусом.

В Краснодарском крае открыли парки, набережные, пляжи и рестораны на открытом воздухе. Туристов в регионе пока практически нет.

Стресс способствует снижению иммунитета, из-за чего человек будет тяжелее переносить болезнь, заявил главный врач московской больницы № 71, телеведущий Александр Мясников.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, суммирующего официальную статистику по COVID-19, в мире выявили более 6,855 миллиона заболевших (+132 тысячи за сутки), 398 тысяч скончались, свыше трех миллионов выздоровели. При этом число новых случаев растет — в первой половине мая ежедневно регистрировали в среднем 80-90 тысяч новых больных в сутки, во второй половине — 90-100 тысяч, сейчас — 120-130 тысяч.

Топ-10 стран с наибольшим числом заболевших COVID-19:

1. США (1 919 430),

2. Бразилия (645 771),

3. Россия (458 102),

4. Великобритания (286 294),

5. Индия (246 622),

6. Испания (241 310),

7. Италия (234 801),

8. Перу (191 758),

9. Франция (190 759),

10. Германия (185 450).

На днях Бразилия вышла на второе место по числу выявленных случаев. В день там регистрируют по 30 тысяч новых заболевших — на 10 тысяч больше, чем в США.

В Японии выпустили маски для защиты от коронавируса в бассейне. Маска предназначена в основном для инструкторов школ плавания. Это прозрачный пластиковый щиток, который крепится на лицо.

Британский принц Уильям рассказал о работе волонтером в службе психологической помощи. Принц чатился с теми, кто испытывал стресс во время карантина. Они не знали, кому пишут.